Экс-министр Нечаев раскрыл, что поможет вывести российскую экономику из «болота»

Андрей Нечаев заявил НСН, что второй квартал 2026 года во многом будет определяться конфликтом на Ближнем Востоке: если нефть еще полгода будет по $85, в бюджет РФ поступит около $17 млрд.

Неблагоприятная ситуация с бюджетом и на рынке труда, а также вторичные санкции повлияли на замедление экономики России гораздо больше, чем погода и выходные. Об этом НСН рассказал экс-министр экономики России Андрей Нечаев.

Сегодня Центробанк в восьмой раз подряд снизил ключевую ставку — снова на 0,5 п.п. Также там заявили, что российская экономика замедлилась в первом квартале 2026 года из-за большого количества выходных у россиян, плохой погоды и налоговых изменений. Нечаев заявил, что гораздо существеннее на нее повлияли другие факторы.

«Безусловно, эти факторы сыграли роль, но их число можно существенно расширить. Например, крайне неблагоприятная ситуация с бюджетом, острая ситуация на рынке труда, обострение вторичных санкций, которые затрудняют российские экспорт. С погодой правительству придется смириться. Что касается выходных, если у нас задача любой ценой повысить экономическую динамику, можно вообще ввести шестидневку. Если мы все-таки исходим из тезиса, что главная задача экономики – это обеспечить комфортную жизнь людей в России, то, наверное, чем больше выходных, тем лучше», - отметил он.

Поскольку экономическая активность меняется во многом под действием разовых факторов, Центробанк также оставил прежним свой прогноз по росту ВВП в 2026 году — на 0,5–1,5%. Нечаев раскрыл, что будет с экономикой во втором квартале 2026 года.

«В ближайшем будущем ждет грустное барахтанье в болоте. Большинство экспертов считает, что по этому году будет или нулевой рост, или минус 0,5% по ВВП. Но есть более оптимистичные прогнозы - до 1%, но не более. Я думаю, что где-то в этой вилке мы и будем находиться. Многое зависит от дальнейшего развития конфликта на Ближнем Востоке, потому что для российской экономики крайне благоприятным фактором стало скачкообразное повышение цен на нефть. Если еще полгода нефть будет $85 и более за баррель, то бюджет получит дополнительно примерно $17 млрд, что для ситуации катастрофического дефицита в первом квартале будет сильным подспорьем», - подытожил он.

Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов заявил НСН, что не исключено, что к концу 2026 года ключевая ставка будет на уровне 10%, при этом важно, чтобы она обеспечивала стабильное поступательное развитие экономики.

