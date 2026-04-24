Неблагоприятная ситуация с бюджетом и на рынке труда, а также вторичные санкции повлияли на замедление экономики России гораздо больше, чем погода и выходные. Об этом НСН рассказал экс-министр экономики России Андрей Нечаев.

Сегодня Центробанк в восьмой раз подряд снизил ключевую ставку — снова на 0,5 п.п. Также там заявили, что российская экономика замедлилась в первом квартале 2026 года из-за большого количества выходных у россиян, плохой погоды и налоговых изменений. Нечаев заявил, что гораздо существеннее на нее повлияли другие факторы.

«Безусловно, эти факторы сыграли роль, но их число можно существенно расширить. Например, крайне неблагоприятная ситуация с бюджетом, острая ситуация на рынке труда, обострение вторичных санкций, которые затрудняют российские экспорт. С погодой правительству придется смириться. Что касается выходных, если у нас задача любой ценой повысить экономическую динамику, можно вообще ввести шестидневку. Если мы все-таки исходим из тезиса, что главная задача экономики – это обеспечить комфортную жизнь людей в России, то, наверное, чем больше выходных, тем лучше», - отметил он.

Поскольку экономическая активность меняется во многом под действием разовых факторов, Центробанк также оставил прежним свой прогноз по росту ВВП в 2026 году — на 0,5–1,5%. Нечаев раскрыл, что будет с экономикой во втором квартале 2026 года.