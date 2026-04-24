Экс-министр Нечаев раскрыл, что поможет вывести российскую экономику из «болота»
Андрей Нечаев заявил НСН, что второй квартал 2026 года во многом будет определяться конфликтом на Ближнем Востоке: если нефть еще полгода будет по $85, в бюджет РФ поступит около $17 млрд.
Неблагоприятная ситуация с бюджетом и на рынке труда, а также вторичные санкции повлияли на замедление экономики России гораздо больше, чем погода и выходные. Об этом НСН рассказал экс-министр экономики России Андрей Нечаев.
Сегодня Центробанк в восьмой раз подряд снизил ключевую ставку — снова на 0,5 п.п. Также там заявили, что российская экономика замедлилась в первом квартале 2026 года из-за большого количества выходных у россиян, плохой погоды и налоговых изменений. Нечаев заявил, что гораздо существеннее на нее повлияли другие факторы.
«Безусловно, эти факторы сыграли роль, но их число можно существенно расширить. Например, крайне неблагоприятная ситуация с бюджетом, острая ситуация на рынке труда, обострение вторичных санкций, которые затрудняют российские экспорт. С погодой правительству придется смириться. Что касается выходных, если у нас задача любой ценой повысить экономическую динамику, можно вообще ввести шестидневку. Если мы все-таки исходим из тезиса, что главная задача экономики – это обеспечить комфортную жизнь людей в России, то, наверное, чем больше выходных, тем лучше», - отметил он.
Поскольку экономическая активность меняется во многом под действием разовых факторов, Центробанк также оставил прежним свой прогноз по росту ВВП в 2026 году — на 0,5–1,5%. Нечаев раскрыл, что будет с экономикой во втором квартале 2026 года.
«В ближайшем будущем ждет грустное барахтанье в болоте. Большинство экспертов считает, что по этому году будет или нулевой рост, или минус 0,5% по ВВП. Но есть более оптимистичные прогнозы - до 1%, но не более. Я думаю, что где-то в этой вилке мы и будем находиться. Многое зависит от дальнейшего развития конфликта на Ближнем Востоке, потому что для российской экономики крайне благоприятным фактором стало скачкообразное повышение цен на нефть. Если еще полгода нефть будет $85 и более за баррель, то бюджет получит дополнительно примерно $17 млрд, что для ситуации катастрофического дефицита в первом квартале будет сильным подспорьем», - подытожил он.
Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов заявил НСН, что не исключено, что к концу 2026 года ключевая ставка будет на уровне 10%, при этом важно, чтобы она обеспечивала стабильное поступательное развитие экономики.
Горячие новости
- «Быстрее, чем на Луну»: Набиуллина рассказала, когда инфляция в РФ вернется к 4%
- «Всё ради бабла!»: Юрий Лоза разоблачил все теории заговора
- Песков: Россия умеет минимизировать последствия санкций
- Глава РСПП назвал уровень ключевой ставки для восстановления инвестиций
- Экс-министр Нечаев раскрыл, что поможет вывести российскую экономику из «болота»
- Песков: Россия придает большое значение работе в рамках G20
- Оазис спокойствия: Лукашенко создает криптозону для россиян
- В Госдуме объяснили отсутствие ударов «Буревестником» и «Орешником» по Украине
- Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «193 на 193»
- Сексолог назвала идеальным союз «милф» и зумеров