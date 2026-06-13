В Иране рассказали, когда пройдет прощание с Али Хаменеи

Офис бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи обнародовал даты траурных мероприятий: прощание и похороны пройдут в период с 4 по 9 июля.



Али Хаменеи погиб 28 февраля в результате авиаударов, нанесённых силами США и Израиля по Тегерану. Провести церемонию прощания в марте не получилось — на фоне продолжавшихся в течение месяца ударов властям пришлось отложить мероприятие. В качестве причины переноса называли необходимость должным образом подготовить инфраструктуру. Местом захоронения станет родной город Хаменеи — Мешхед.



Согласно опубликованному сообщению, 4 и 5 июля в соборной мечети имама Хомейни в Тегеране состоится церемония прощания. Далее траурные мероприятия продолжатся: 6 июля — похоронная церемония в Тегеране, 7 июля — в Куме, а 9 июля в Мешхеде пройдёт погребение.



После смерти Али Хаменеи новым верховным руководителем Ирана стал его сын Моджатаба. До настоящего момента он не появлялся на публике, однако обращался к гражданам страны с посланиями — их тексты размещались на официальных иранских информационных ресурсах, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

