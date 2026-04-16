Курс на 10%: Депутат Кирьянов ждет поступательное снижение ставки ЦБ
Резкое снижение ключевой ставки могло бы привести к потере стабильности, сказал НСН Артем Кирьянов.
Не исключено, что к концу 2026 года ключевая ставка будет на уровне 10%, при этом важно, чтобы она обеспечивала стабильное поступательное развитие экономики, заявил НСН зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.
На заседании 24 апреля Центробанк может снизить ставку на 0,5 процентного пункта, до 14,5%, следует из консенсус-прогноза «Известий». При этом эксперты отмечают, что ситуация с инфляцией в I квартале 2026 года развивается по нижней границе базового прогноза. ЦБ ожидал, что годовой темп роста цен по итогам I квартала составит 5,8–6,8%, Росстат сообщил, что показатель в марте составил 5,9%. Кирьянов поддержал подобный прогноз.
«Сегодня можно говорить, что вектор на снижение ключевой ставки, пока еще техническое, будет продолжен. Ожидаем снижения максимум до полутора процентов, но я, честно говоря, думаю, что будет 0,5-1%. Что касается сегодняшней ситуации, необходима более интенсивная работа по экономическому развитию, а это точно требует более дешевых заемных средств. Вопрос в том, насколько снижение ключевой ставки обеспечивает стабильное поступательное развитие экономики. Если говорить о резком снижении, это то, с чем мы боролись, вопрос потери стабильности и где-то даже потеря управляемости», - сказал он.
По словам собеседника НСН, можно допустить, что к концу 2026 году ключевая ставка будет заметно ниже текущего уровня.
«Может быть, до конца года мы увидим и ставку в 10%. Это будет зависеть от многих вещей, в том числе от тех, на которые мы не очень влияем – это международная конъюнктура. Сегодня инфляция в России приближается к тем прогнозам, которые мы изначально закладывали. Чем более точные решения будут приниматься, тем больше мы будем понимать, как сочетать достаточно интенсивное развитие промышленности и серьезный рост реальный доходов населения. Инфляция, конечно, людей волнует не с точки зрения каких-то цифр, а с точки зрения того, что они могут купить на свою зарплату. При ситуации, когда реальный рост доходов будет превышать проценты инфляции, сама цифра никого не испугает. Она может быть любой в пределах разумной», - уточнил Кирьянов.
С 7 по 13 апреля недельная инфляция в России замедлилась до нуля впервые с августа 2024 года, сообщил Росстат. С начала месяца рост цен составил 0,17%, а в годовом выражении — 3,15%. С 31 марта по 6 апреля этот показатель составил 0,19%, напоминает «Радиоточка НСН».
