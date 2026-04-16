По словам собеседника НСН, можно допустить, что к концу 2026 году ключевая ставка будет заметно ниже текущего уровня.

«Может быть, до конца года мы увидим и ставку в 10%. Это будет зависеть от многих вещей, в том числе от тех, на которые мы не очень влияем – это международная конъюнктура. Сегодня инфляция в России приближается к тем прогнозам, которые мы изначально закладывали. Чем более точные решения будут приниматься, тем больше мы будем понимать, как сочетать достаточно интенсивное развитие промышленности и серьезный рост реальный доходов населения. Инфляция, конечно, людей волнует не с точки зрения каких-то цифр, а с точки зрения того, что они могут купить на свою зарплату. При ситуации, когда реальный рост доходов будет превышать проценты инфляции, сама цифра никого не испугает. Она может быть любой в пределах разумной», - уточнил Кирьянов.

С 7 по 13 апреля недельная инфляция в России замедлилась до нуля впервые с августа 2024 года, сообщил Росстат. С начала месяца рост цен составил 0,17%, а в годовом выражении — 3,15%. С 31 марта по 6 апреля этот показатель составил 0,19%, напоминает «Радиоточка НСН».

