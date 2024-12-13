«Выходите на лыжах!»: Москвичей в выходные ждут «январские» морозы
В Москве и области днем будет до около -5...-8 градусов, а ночью до -14, что характерно для второй половины января, рассказал НСН Роман Вильфанд.
Дневная температура в Москве и Московской области в выходные понизится до -8 градусов, выпадет до 5-8 см нового снега. Об этом в беседе с НСН заявил руководитель гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
«Уже сегодня москвичи почувствовали, что температура понизилась. Она будет заметно понижаться, особенно в выходные. В ночь на субботу температура будет от -9 до -14 градусов. В Москве около -10, - это вполне приличный морозец. Дневные температуры около -5… -6. В столице и по области максимальное значение днем до -8 градусов, а ближайшей ночью даже до -14. Такая температура, конечно, характерна для второй половины января, то есть на 4 градуса ниже нормы. В связи с этим прогнозируются осадки. Высота снега увеличится на 5-8 сантиметров. В Москве она сейчас в МГУ - 10 см, на ВДНХ - 16 см, а максимальная высота в Тушино - 21 см. На севере и западе Московской области 26-28 сантиметров. Тут можно порекомендовать смело выходить на лыжах. Снег действительно хороший, особенно в северной части столицы», - рассказал он.
Говоря о европейской части России, синоптик предупредил, что погода там будет даже опасная, из-за сильной гололедицы и формирования ледышек на деревьях и проводах.
«Самая главная проблема сейчас на юге Европейской России. Холод приведет к тому, что мощнейшие осадки, которые прошли еще позавчера в Краснодарском крае и Ростовской области, начнут подмерзать. Поэтому там будет сильная гололедица на дорогах. И создадутся условия для формирования гололеда. Гололед отличается от гололедицы тем, что появляются ледышки на ветвях деревьев, на проводах, и это опасно. Кроме того, будут усиления ветра. На всем юге европейской России погодная ситуация сложная», - подытожил он.
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