«Выходите на лыжах!»: Москвичей в выходные ждут «январские» морозы

Дневная температура в Москве и Московской области в выходные понизится до -8 градусов, выпадет до 5-8 см нового снега. Об этом в беседе с НСН заявил руководитель гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Уже сегодня москвичи почувствовали, что температура понизилась. Она будет заметно понижаться, особенно в выходные. В ночь на субботу температура будет от -9 до -14 градусов. В Москве около -10, - это вполне приличный морозец. Дневные температуры около -5… -6. В столице и по области максимальное значение днем до -8 градусов, а ближайшей ночью даже до -14. Такая температура, конечно, характерна для второй половины января, то есть на 4 градуса ниже нормы. В связи с этим прогнозируются осадки. Высота снега увеличится на 5-8 сантиметров. В Москве она сейчас в МГУ - 10 см, на ВДНХ - 16 см, а максимальная высота в Тушино - 21 см. На севере и западе Московской области 26-28 сантиметров. Тут можно порекомендовать смело выходить на лыжах. Снег действительно хороший, особенно в северной части столицы», - рассказал он.