В Москву прилетели снегири

Снегири прилетели на зиму в Москву. Об этом сообщили в городском департаменте природопользования и охраны окружающей среды.

Специалисты фиксируют небольшие стаи птиц в парках «Москворецкий», «Останкино», «Битцевский лес». В Москве обитает вид снегирей с выраженным половым диморфизмом: самцы отличаются красной грудкой, а у самок окраска серо-бурая.

Как отметили в департаменте природопользования, большая часть птиц улетает из столицы в период гнездования. Однако некоторые особи живут в окрестностях Москвы круглый год. Так, летом они обитают в лесах и на безлюдных территориях природных парков.

«С наступлением холодов снегири сбиваются в шумные стаи и перемещаются ближе к человеку в поисках корма», — подчеркнули в ведомстве.

Между тем Комлесхоз Московской области напомнил о правилах кормления птиц зимой. Пернатых можно угощать подсушенными крошками белого хлеба, сырыми зернами пшеницы и ячменя, крупами, свежими и сухими фруктами, орехами, сушеными ягодами рябины и боярышника, дикими травами, пишет 360.ru.

