В Москву прилетели снегири
Снегири прилетели на зиму в Москву. Об этом сообщили в городском департаменте природопользования и охраны окружающей среды.
Специалисты фиксируют небольшие стаи птиц в парках «Москворецкий», «Останкино», «Битцевский лес». В Москве обитает вид снегирей с выраженным половым диморфизмом: самцы отличаются красной грудкой, а у самок окраска серо-бурая.
Как отметили в департаменте природопользования, большая часть птиц улетает из столицы в период гнездования. Однако некоторые особи живут в окрестностях Москвы круглый год. Так, летом они обитают в лесах и на безлюдных территориях природных парков.
«С наступлением холодов снегири сбиваются в шумные стаи и перемещаются ближе к человеку в поисках корма», — подчеркнули в ведомстве.
Между тем Комлесхоз Московской области напомнил о правилах кормления птиц зимой. Пернатых можно угощать подсушенными крошками белого хлеба, сырыми зернами пшеницы и ячменя, крупами, свежими и сухими фруктами, орехами, сушеными ягодами рябины и боярышника, дикими травами, пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru