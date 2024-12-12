«Не блажь, а необходимость!»: Собаковод объяснила пользу обуви для собак
Сухая или потрескавшаяся кожа на лапах у собаки сильнее впитывает реагенты, важно пользоваться специальным кремом для улучшения здоровья кожи, сказала НСН Олеся Борисенко.
Специальная обувь для собаки — незаменимая вещь для прогулок с животным зимой, которая защитит нежную кожу от попадания реагентов, при сильной концентрации способных привести даже к смерти животного. Об этом НСН заявила руководитель Всероссийского общества ответственных собаководов, руководитель Клуба защиты амстаффов, питбулей и бультерьеров Олеся Борисенко.
Помимо снега, на дорогах с наступлением зимы появляются кучи реагентов, а маркетплейсы начинают предлагать владельцам собак специальные ботинки для выгула. Борисенко объяснила, почему специальная собачья обувь — не блажь владельцев, а необходимость.
«Многое зависит от размера собаки и от концентрации попавших на лапы реагентов. Знаю случаи, когда животные умирали из-за того, что облизывали лапы после прогулки по реагентам. Чтобы защитить собаку от этого, и придумана собачья обувь. Это не блажь, как думают многие, а необходимость. Собачьи тапки представляют собой водонепроницаемые мешочки, но есть различные модификации с подошвами, шнурочками и так далее; насколько это нужно, решает сам хозяин. Конечно, собаки, особенно маленькие, не очень любят такую обувь, к ней, как и к любому снаряжению, животное необходимо приучать. Обычно удобнее обувь на липучке, но если у собаки длинная шерсть на лапах, то когда вы будете застегивать липучку, велик шанс того, что вы застегнете шерсть, снимать обувь будет не очень комфортно. В этом случае более удобным будет шнурок», — сказала Борисенко.
Собеседница НСН добавила, что не менее важно следить за состоянием кожи на лапах у собаки.
«Если вы увидите, что лапа у собаки сухая или потрескалась, следует воспользоваться специальными средствами по уходу за лапами, но надо следить, чтобы собака их не слизывала. Причем эффективен будет даже копеечный крем, которым обрабатывают вымя у коров. Он должен быть достаточно жирным, желательно, чтобы это была именно зоопродукция, а не детский крем. Важно помнить и то, что нездоровая кожа на лапках быстрее впитывает реагент», — подытожила она.
Ранее зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что действующее законодательство позволяет привлечь владельцев собак к серьезной ответственности, если животное покусало другого человека, однако доказать причастность нерадивого хозяина к питомцу почти невозможно. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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