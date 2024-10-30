«Выход из пике»: Возвращение «Пусть говорят» на Первый канал поднимет рейтинги

«Я думаю, люди устали от политики, им хочется чего-то свежего или вернуться в то, что было. А в этих условиях даже программа «Пусть говорят» играет, что называется, «на свежачка». Вот так вернулся Познер. Говорят, что может вернуться Ургант, правда, я не думаю, что с тем же форматом «Вечернего Урганта». Наверное, ему придумают что-то другое, как и Познеру. Я думаю, что и «Давай поженимся» вернули, чтобы как-то разбавить эту общую телевизионную ситуацию, когда основные федеральные каналы превратились в чисто пропагандистские и информационные. В основном по будням идут вот эти политические ток-шоу, и судя по рейтингу, наблюдается усталость оставшихся зрителей от такого формата. Поэтому на этом фоне «Пусть говорят» как-то успокаивает людей. Значит такие передачи востребованы именно с точки зрения психологии зрителей», - отметил он.

По словам Мельмана, Первый канал сейчас сильно проседает по рейтингам, поэтому ему необходимо разбавлять свою эфирную сетку развлекательными передачами.