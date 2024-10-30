«Выход из пике»: Возвращение «Пусть говорят» на Первый канал поднимет рейтинги

Телеведущий Дмитрий Борисов ведет передачу «Пусть говорят» очень качественно, поэтому она будет востребована, заявил НСН Александр Мельман.

У зрителей наблюдается усталость от политической повестки на телевидении, поэтому даже возвращение старых передач, таких как «Пусть говорят», заходит «на свежачка» и успокаивает людей. Об этом в беседе с НСН рассказал телекритик Александр Мельман.

Телепрограмма «Пусть говорят» с телеведущим Дмитрием Борисовым вернётся в телеэфир уже в ноябре, сообщила «kp.ru». Вчера в Москве прошли съемки новых выпусков этого ток-шоу. Ранее «Пусть говорят» исключили из эфирной сетки Первого канала после начала спецоперации, ее заменили новостными выпусками. Мельман отметил, что, возможно, с психологической точки зрения такие передачи сейчас более востребованы.

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«Я думаю, люди устали от политики, им хочется чего-то свежего или вернуться в то, что было. А в этих условиях даже программа «Пусть говорят» играет, что называется, «на свежачка». Вот так вернулся Познер. Говорят, что может вернуться Ургант, правда, я не думаю, что с тем же форматом «Вечернего Урганта». Наверное, ему придумают что-то другое, как и Познеру. Я думаю, что и «Давай поженимся» вернули, чтобы как-то разбавить эту общую телевизионную ситуацию, когда основные федеральные каналы превратились в чисто пропагандистские и информационные. В основном по будням идут вот эти политические ток-шоу, и судя по рейтингу, наблюдается усталость оставшихся зрителей от такого формата. Поэтому на этом фоне «Пусть говорят» как-то успокаивает людей. Значит такие передачи востребованы именно с точки зрения психологии зрителей», - отметил он.

По словам Мельмана, Первый канал сейчас сильно проседает по рейтингам, поэтому ему необходимо разбавлять свою эфирную сетку развлекательными передачами.

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«Всегда надо знать меру. Вот сейчас, например, на Первом канале впервые стало проигрывать шоу «Голос», и это я тоже понимаю. Людям оно тоже поднадоело. В прошедшую субботу на передачу «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым была приглашена из Мексики актриса Наталья Андрейченко. Я, конечно, не мог не посмотреть. Это любимая актриса, которая уже много-много лет не снимается. Дмитрий Борисов довольно качественно ведет эту передачу. Он умный и культурный человек, который в этом смысле всегда может поднять планочку именно из-за личного бэкграунда. Думаю, сегодня это будет востребовано, люди будут смотреть и еще будут колебаться между Андреем Малаховым (бывший ведущий передачи "Пусть говорят"- прим. НСН) и Борисовым. Поэтому Первому каналу нужно сейчас выходить из того пике, в которое он попал. Он сейчас даже не второй, а где-то четвертый или пятый», - рассказал он.

Ранее стало известно, что в эфир Первого канала уже к Новому году может вернуться телеведущий Иван Ургант, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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