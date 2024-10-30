«Выход из пике»: Возвращение «Пусть говорят» на Первый канал поднимет рейтинги
Телеведущий Дмитрий Борисов ведет передачу «Пусть говорят» очень качественно, поэтому она будет востребована, заявил НСН Александр Мельман.
У зрителей наблюдается усталость от политической повестки на телевидении, поэтому даже возвращение старых передач, таких как «Пусть говорят», заходит «на свежачка» и успокаивает людей. Об этом в беседе с НСН рассказал телекритик Александр Мельман.
Телепрограмма «Пусть говорят» с телеведущим Дмитрием Борисовым вернётся в телеэфир уже в ноябре, сообщила «kp.ru». Вчера в Москве прошли съемки новых выпусков этого ток-шоу. Ранее «Пусть говорят» исключили из эфирной сетки Первого канала после начала спецоперации, ее заменили новостными выпусками. Мельман отметил, что, возможно, с психологической точки зрения такие передачи сейчас более востребованы.
«Я думаю, люди устали от политики, им хочется чего-то свежего или вернуться в то, что было. А в этих условиях даже программа «Пусть говорят» играет, что называется, «на свежачка». Вот так вернулся Познер. Говорят, что может вернуться Ургант, правда, я не думаю, что с тем же форматом «Вечернего Урганта». Наверное, ему придумают что-то другое, как и Познеру. Я думаю, что и «Давай поженимся» вернули, чтобы как-то разбавить эту общую телевизионную ситуацию, когда основные федеральные каналы превратились в чисто пропагандистские и информационные. В основном по будням идут вот эти политические ток-шоу, и судя по рейтингу, наблюдается усталость оставшихся зрителей от такого формата. Поэтому на этом фоне «Пусть говорят» как-то успокаивает людей. Значит такие передачи востребованы именно с точки зрения психологии зрителей», - отметил он.
По словам Мельмана, Первый канал сейчас сильно проседает по рейтингам, поэтому ему необходимо разбавлять свою эфирную сетку развлекательными передачами.
«Всегда надо знать меру. Вот сейчас, например, на Первом канале впервые стало проигрывать шоу «Голос», и это я тоже понимаю. Людям оно тоже поднадоело. В прошедшую субботу на передачу «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым была приглашена из Мексики актриса Наталья Андрейченко. Я, конечно, не мог не посмотреть. Это любимая актриса, которая уже много-много лет не снимается. Дмитрий Борисов довольно качественно ведет эту передачу. Он умный и культурный человек, который в этом смысле всегда может поднять планочку именно из-за личного бэкграунда. Думаю, сегодня это будет востребовано, люди будут смотреть и еще будут колебаться между Андреем Малаховым (бывший ведущий передачи "Пусть говорят"- прим. НСН) и Борисовым. Поэтому Первому каналу нужно сейчас выходить из того пике, в которое он попал. Он сейчас даже не второй, а где-то четвертый или пятый», - рассказал он.
Ранее стало известно, что в эфир Первого канала уже к Новому году может вернуться телеведущий Иван Ургант, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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