Поплавская назвала провокацией возвращение Познера в эфир «Первого канала»
Актриса Яна Поплавская заявила в интервью изданию «Абзац», что возвращение журналиста и телеведущего Владимира Познера на «Первый канал» является провокацией.
По ее мнению, подобное решение демонстрирует издевательство и неуважение руководства канала к зрителям. Поплавская отметила, что Познер мог бы вернуться в эфир и после окончания спецоперации России на Украине, чтобы не провоцировать волну ненависти своим появлением.
Ранее Познер заявил, что информация о его возвращении на «Первый канал» является преувеличением, так как речь идет лишь о документальном фильме «Турецкая тетрадь».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru