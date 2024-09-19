Поплавская назвала провокацией возвращение Познера в эфир «Первого канала»

По ее мнению, подобное решение демонстрирует издевательство и неуважение руководства канала к зрителям. Поплавская отметила, что Познер мог бы вернуться в эфир и после окончания спецоперации России на Украине, чтобы не провоцировать волну ненависти своим появлением.

Ранее Познер заявил, что информация о его возвращении на «Первый канал» является преувеличением, так как речь идет лишь о документальном фильме «Турецкая тетрадь».

