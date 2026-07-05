Россия увеличила импорт бензина из Белоруссии до рекордного уровня
В июне Россия закупила у Белоруссии рекордный объем бензина. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на аналитику Центра ценовых индексов (ЦЦИ).
Как пишут «Ведомости», только за период с 1 по 25 июня в РФ было ввезено 141 тыс. тонн топлива. Для сравнения, в июне прошлого года объем импорта составил 100 тыс. тонн.
Отмечается, что наращивание поставок в российском направлении сопровождается параллельным сокращением экспорта белорусского бензина в третьи страны.
Накануне президент России Владимир Путин подписал закон, призванный урегулировать оборот топлива в стране. Документ наделяет правительство дополнительными полномочиями для регулирования рынка ГСМ, а также продлевает до конца 2026 года действие модернизационных соглашений для нефтеперерабатывающих заводов.
Ранее в Кремле уже заявляли, что для покрытия внутренних потребностей и балансировки рынка Россия начала переговоры с рядом зарубежных государств об импорте нефтепродуктов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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