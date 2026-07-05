Россия увеличила импорт бензина из Белоруссии до рекордного уровня

В июне Россия закупила у Белоруссии рекордный объем бензина. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на аналитику Центра ценовых индексов (ЦЦИ).

Путин подписал закон для обеспечения российского рынка бензином

Как пишут «Ведомости», только за период с 1 по 25 июня в РФ было ввезено 141 тыс. тонн топлива. Для сравнения, в июне прошлого года объем импорта составил 100 тыс. тонн.

Отмечается, что наращивание поставок в российском направлении сопровождается параллельным сокращением экспорта белорусского бензина в третьи страны.

Накануне президент России Владимир Путин подписал закон, призванный урегулировать оборот топлива в стране. Документ наделяет правительство дополнительными полномочиями для регулирования рынка ГСМ, а также продлевает до конца 2026 года действие модернизационных соглашений для нефтеперерабатывающих заводов.

Ранее в Кремле уже заявляли, что для покрытия внутренних потребностей и балансировки рынка Россия начала переговоры с рядом зарубежных государств об импорте нефтепродуктов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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