Артемий Лебедев предсказал возвращение Урганта на телевидение

По мнению Лебедева, частое мелькание фамилии Познера в сводках новостей было необходимо, чтобы впоследствии сообщить о его появлении на Первом канале. Лебедев предположил, что тот же сценарий повторится и с Ургантом.

Ранее Лебедев извинился перед главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной за свои высказывания об организации в беседе с журналистом Юрием Дудем (признан в России иноагентом).

