Артемий Лебедев предсказал возвращение Урганта на телевидение

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев предположил, что телеведущий Иван Ургант в скором времени вернется на Первый канал. В доступном в соцсети «ВКонтакте» выпуске обзора новостей он заявил, что это стало возможным на фоне возвращения на телевидение журналиста и телеведущего Владимира Познера.

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По мнению Лебедева, частое мелькание фамилии Познера в сводках новостей было необходимо, чтобы впоследствии сообщить о его появлении на Первом канале. Лебедев предположил, что тот же сценарий повторится и с Ургантом.

Ранее Лебедев извинился перед главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной за свои высказывания об организации в беседе с журналистом Юрием Дудем (признан в России иноагентом).

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ФОТО: РИА Новости
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