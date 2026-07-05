Ребенок погиб при столкновении легковушки и автобуса в Подмосковье

По информации ведомства, авария произошла на 11-м километре автомобильной дороги Зарайск — Журавна. По предварительным данным, 31-летняя женщина, управлявшая автомобилем Audi, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автобусом. От удара автобус съехал с проезжей части.

Жертвой ДТП стал шестилетний пассажир легковушки. Сама водитель Audi получила травмы и была госпитализирована.

В салоне автобуса в момент аварии находились два человека. Они не пострадали и за медицинской помощью не обращались.

Ранее автобус с 20 пассажирами улетел в кювет в Алтайском крае, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

