СМИ: инспекторам ГИБДД могут расширить полномочия
Полномочия инспекторов ГИБДД предложили расширить. Как сообщает Газета.ру, с таким предложением выступило министерство внутренних дел РФ.
Согласно действующему регламенту, полицейский может предложить гражданину выйти из машины, например, для личного досмотра или осмотра груза.
Новый проект приказа позволяет автоинспектору не предложить, а потребовать, чтобы водитель или пассажир вышел при задержании автомобиля, для личного досмотра или отстранения от управления, а также для проведения иных процессуальных действий. За неповиновение документ предусматривает штраф в размере двух тысяч рублей или арест на 15 суток.
Предложить гражданину покинуть салон машины сотрудник ГИБДД сможет в случаях, когда заметит, что водитель утомлён, а также в случаях, когда необходимо устранить неисправность или идентифицировать транспортное средство.
Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил провести амнистию по штрафам автомобилистов на фоне внешнего санкционного давления на граждан, сообщает RT.
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