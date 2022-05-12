СМИ: инспекторам ГИБДД могут расширить полномочия

Согласно действующему регламенту, полицейский может предложить гражданину выйти из машины, например, для личного досмотра или осмотра груза.

Новый проект приказа позволяет автоинспектору не предложить, а потребовать, чтобы водитель или пассажир вышел при задержании автомобиля, для личного досмотра или отстранения от управления, а также для проведения иных процессуальных действий. За неповиновение документ предусматривает штраф в размере двух тысяч рублей или арест на 15 суток.

Предложить гражданину покинуть салон машины сотрудник ГИБДД сможет в случаях, когда заметит, что водитель утомлён, а также в случаях, когда необходимо устранить неисправность или идентифицировать транспортное средство.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил провести амнистию по штрафам автомобилистов на фоне внешнего санкционного давления на граждан, сообщает RT.

