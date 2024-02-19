«Выгребли всё!»: Как депутат Госдумы невольно прорекламировал галлюциногенный цветок

Ранее Гаврилов предостерег россиян от выращивания популярной среди дачников трехцветной ипомеи – в некоторых случаях за это может грозить лишение свободы. Он также предупредил, что растение очень быстро размножается, а вещества, которые содержатся в его семечках, – галлюциногенные, наркотические, и три грамма семян этого вида расцениваются как уголовное преступление. При этом Туманов объяснил, что ограничения введены, но нового запрета на ипомею не было.

«Никто ничего не запрещал, никакого закона не выходило. Это тот случай, когда пиар случайно прорвался в Сеть и начал распространяться с геометрической прогрессией. Да, внесен в список. Ну и что? Список – не есть запрет для выращивания. Список – некая путеводная звезда, который говорит, что с данными растениями могут быть некоторые ограничения при культивировании или выращивании, как с маком или каннабисом. Это была просто техническая поправка. Добавили и все», - объяснил эксперт.

По словам Туманова, на фоне новостей о запрете популярного декоративного растения россияне скупили все семена, какие были в продаже.

«Если бы депутаты не стали это комментировать, не зная, что к чему, а журналисты – тиражировать, то никто бы про это не узнал и не обратил внимание. И никаких последствий не было. А теперь вся страна знает, что есть такое растение с содержанием психоактивных веществ. Я считаю, что случилась пропаганда наркотиков – мы можем депутата Гаврилова смело привлекать. Абсолютно серьезно! Мне сейчас звонили руководители нескольких семенных фирм. За вчерашний день выгребли все, по всей стране! Люди приходили специально покупать ипомею трехцветную. Зачем вам она? Они еще тогда не сообразили, что пошла волна. Выгребли! И сейчас заказывают за любые деньги: «Дайте нам еще, хотим ипомею», - рассказал Туманов.

Он уточнил, что за десять лет в России в российской судебной практике не было возбуждено ни одного уголовного дела, в котором фигурировала продажа или употребление семян ипомеи трехцветной.

«Может, не для выращивания в каких-то наркотических целях – просто из чувства к позиции депутата – нельзя выращивать, а значит действительно хорошая вещь. Я, кстати, провел мониторинг – за десять лет, что я копнул, у нас в стране не было официально зафиксировано ни одного случая употребления чего-то связанного с ипомеей трехцветной. С ней ничего массового не происходит. Проблемы с растением не было – внесли в список, как гавайскую розу, и что? Внесли и забыли. Это ориентир для экспертов и специалистов. Ни вы, ни ботаники в жизни не отличите ипомею пурпурную, которая выращивается чаще всего, от ипомеи трехцветной – это доля процента на рынке. В мире около 800 видов ипомей, и трехцветная – один вид, у которой есть эти «проблемы» с психоактивным веществом. Вы должны понимать, что древние индейцы, которые использовали это замечательное растение, как галлюциноген, они же имели дело с дикой ипомеей – именно она носитель того количества процентов этого психоактивного вещества. Формы, которые культивировались на цветы, в процессе растеряли практически все психоактивные вещества. Тем более слава у этого цветочка уже была. Они попали к селекционерам, а селекция идет не только на красоту, но и по многим позициям, в том числе на понижение психоактивного вещества. Так что у этих сортов практически ничего нет», - добавил Туманов.

Заявление Гаврилова и поддержка в СМИ выглядит как пропаганда, уточнил основатель газеты «Ваши 6 соток».