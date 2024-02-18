Новая «подстава» для дачников: Госдума РФ запретила популярное растение
Ипомею трёхцветную сложно распознать непрофессионалу. При этом за ее разведение на даче можно получить тюремный срок до двух лет.
Выращивание ипомеи трёхцветной на земельном участке может привести к уголовной ответственности и лишению свободы сроком до двух лет. Об этом заявил депутат Государственной думы России Сергей Гаврилов в интервью с РИА Новости.
Если количество ипомеи на участке превышает 100 вьюнов, это уже квалифицируется как преступление. Также нарушением закона считается хранение или получение 3 грамм семян ипомеи трёхцветной. По словам депутата, наказанием за нарушение закона является лишение свободы сроком до двух лет.
Доцент кафедры экспертизы в допинг- и наркоконтроле Российского химико-технологического университета Евгений Абизов считает, что ипомею трехцветную, включенную в перечень растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, непрофессионалу будет сложно отличить от других растений.
По словам эксперта, листья запрещенного растения похожи на листья многих вьюнковых растений.
«Вопрос в том, что как их отличать, потому что если обратить внимание на листья, то неспециалисту очень просто спутать её с другими представителями вьюнковых», – пояснил ученый изданию «Подъем».
Чтобы не попасть впросак, семена растения для декоративного разведения следует покупать только у известных компаний. Если же количество вьюнков превышает разрешенную норму в 100 штук, можно удалить корневища лишних многолетников, а однолетние растения – перекопать или переполоть.
Старший научный сотрудник ФГБУ «Астраханский государственный заповедник» Наталья Литвинова полагает, что выполнять требования закона в отношении ипомеи трехцветной будет почти нереально из-за быстрого одичания цветка.
«Однако возникает ряд вопросов, связанных с данным запретом, а именно: каким образом будет осуществляться идентификация вида обнаруженных растений? В роду ипомей есть, помимо трехцветной, еще ряд видов с очень сходными на вид цветками, например ипомея голубая и ипомея пурпурная, включающие целый ассортимент сортов, весьма популярных среди садоводов. Кроме того, данный вид растений крайне неприхотлив и легко дичает, что делает контроль за его распространением довольно сложным», — заявила РБК Литвинова.
Она считает, что идентификация запрещенной ипомеи - еще одна сложная задача для садоводов и контролирующих организаций по нераспространению наркосодержащих растений.
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