Маска уличили в употреблении наркотиков на закрытых вечеринках

Американский миллиардер Илон Маск употребляет наркотики и галлюциногены на закрытых вечеринках, утверждает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Сестра Бритни Спирс обвинила Илона Маска в смерти своих кошек

По информации издания, бизнесмен употребляет ЛСД, кетамин и псилоцибиновые грибы, вызывающие галлюцинации. Отмечается, что сотрудники компаний Маска Tesla и SpaceX волнуются, что образ жизни миллиардера может негативно сказаться на бизнесе.

Сообщается, что употреблять наркотики Маск начал несколько лет назад.

В 2018 году бизнесмен курил марихуану на подкасте Джо Рогана. После этого акции Tesla демонстрировали снижение на биржевых торгах, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: The All-In Podcast / стоп-кадр
ТЕГИ:СШАНаркотикиИлон Маск

Горячие новости

Все новости

партнеры