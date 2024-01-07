Маска уличили в употреблении наркотиков на закрытых вечеринках
Американский миллиардер Илон Маск употребляет наркотики и галлюциногены на закрытых вечеринках, утверждает газета The Wall Street Journal (WSJ).
По информации издания, бизнесмен употребляет ЛСД, кетамин и псилоцибиновые грибы, вызывающие галлюцинации. Отмечается, что сотрудники компаний Маска Tesla и SpaceX волнуются, что образ жизни миллиардера может негативно сказаться на бизнесе.
Сообщается, что употреблять наркотики Маск начал несколько лет назад.
В 2018 году бизнесмен курил марихуану на подкасте Джо Рогана. После этого акции Tesla демонстрировали снижение на биржевых торгах, передает «Радиоточка НСН».
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