Маска уличили в употреблении наркотиков на закрытых вечеринках

По информации издания, бизнесмен употребляет ЛСД, кетамин и псилоцибиновые грибы, вызывающие галлюцинации. Отмечается, что сотрудники компаний Маска Tesla и SpaceX волнуются, что образ жизни миллиардера может негативно сказаться на бизнесе.

Сообщается, что употреблять наркотики Маск начал несколько лет назад.

В 2018 году бизнесмен курил марихуану на подкасте Джо Рогана. После этого акции Tesla демонстрировали снижение на биржевых торгах, передает «Радиоточка НСН».

