Борщева: Отпуск не помогает справиться с эмоциональным выгоранием? Меняйте работу!

Актриса Елена Борщева специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящей недели.

1

Пассажирский самолет А-321 совершил жесткую посадку в Подмосковье

Пассажирский самолет А-321 совершил жесткую посадку в Подмосковье. Лайнер вылетел из «Жуковского» в Симферополь и вскоре был вынужден приземлиться из-за пожара в двигателе. Причиной стало попадание в него птицы. Самолет совершил жесткую посадку на кукурузном поле.

Елена Борщева: «Это – чудо! Это- подвиг! Браво пилотам! Не могу даже представить себе, что испытали люди, которые летели на отдых, которые летели с детьми. Самое главное, что все закончилось хорошо и кукурузное поле приняло этот борт», - отметила Елена Борщева, общаясь с НСН

2

В России насчитали пять несовершеннолетних матерей, родивших уже пятого ребенка

В России насчитали пять несовершеннолетних матерей, которые в 17 лет смогли родить уже пятого ребенка. Таковы данные Росстата. Выяснилось, что в прошлом году самыми юными родителями стали мамы в возрасте 12 лет. Ведомство нашло четыре таких девочки в стране.

Елена Борщева: «Эта новость говорит о том, что пора вводить уроки сексуального воспитания в наших школах. Рожать в 12 лет слишком рано. Когда детям в 10-12 лет котенка или щенка заводят, и они даже за этими животными не могут ухаживать, а тут ребенок! Такая ответственность!». – подчеркнула она, беседуя с НСН

3

Студентов российских вузов в 2021 начнет отчислять искусственный интеллект

Студентов российских вузов в 2021 начнет отчислять искусственный интеллект. Сервис сможет вычислять учащихся с низкой успеваемостью на основании данных цифрового следа студентов, а также станет оценивать их активность на лекциях, поведение и участие в общественной жизни. После этого искусственный интеллект даст рекомендации руководству вуза в отношении того или иного студента.

Елена Борщева: «Ну все, студентики! Пора готовить компьютерные конфеты и электронные цветы! Ну а как еще подмазаться к этому искусственному интеллекту? А если серьезно, не могу согласиться с этим нововведением, потому, что, с одной стороны, будет исключен личностный фактор, но, все-таки, не должны мы вручать судьбу наших студентов, нашей молодежи в руки бездушной машины!», - заявила она НСН

4

Россияне рассказали, как бороться с эмоциональным выгоранием

Одним из самых действенных способов борьбы с эмоциональным выгоранием наши соотечественник считают отпуск – такого мнения придерживается 18% респондентов. Ещё 10% опрошенных уверены, что справиться с эмоциональным выгоранием поможет смена работы и самоконтроль.

Елена Борщева: «Конечно же, отпуск, отдых, смена картинки помогают справиться с эмоциональным выгоранием. А вот насчет самоконтроля – не уверена. Самоконтроль? Серьезно? Мне кажется, от этого только хуже. А что же делать, если отпуск не помогает? Наверное, вам нужно просто сменить работу!» - посоветовала аудитории НСН Елена Борщева. 

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова
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