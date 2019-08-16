Борщева: Отпуск не помогает справиться с эмоциональным выгоранием? Меняйте работу!

Елена Борщева: «Эта новость говорит о том, что пора вводить уроки сексуального воспитания в наших школах. Рожать в 12 лет слишком рано. Когда детям в 10-12 лет котенка или щенка заводят, и они даже за этими животными не могут ухаживать, а тут ребенок! Такая ответственность!». – подчеркнула она, беседуя с НСН.

