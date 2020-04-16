Выгнали даже оперов. Как изменилась работа полиции в карантин

Глава Московского профсоюза полиции рассказал в эфире НСН, кого сейчас задерживают полицейские и как защищают свое здоровье.

В соцсетях множатся сообщения о задержаниях полицией нарушивших карантин россиян. Кого сейчас задерживают полицейские и как защищают свое здоровье, НСН рассказал глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин.

«Доставлять в отделы тех, кого на улицах проверяют, запретили. Только в крайнем случае, если плохо себя ведет, нет документов и нет возможности выяснить, кто он. А так сразу на месте составляют протокол и отпускают», - сказал он.

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Из-за увеличения нагрузки на патрульных, их усилили сотрудниками других отделов.

«Отдельные виды службы – кадры, юристов, тыл – «выгнали» на улицу. Они ходят в патрулях, проверяют тех, кто на самоизоляции должны находиться. Даже оперов выгнали», - добавил Пашкин.

По его словам, полицейским для защиты выдают две маски, пару перчаток, средство для мытья рук.

«Наливают в емкости, чтобы машину промыть, руль протереть. Если нет температуры, нормально себя чувствует, то и нормально. А если заболел, то берет больничный и не выходит на работу, как обычно», - заключил собеседник НСН.

Ранее сообщалось, что полиция составила более девяти тысяч протоколов в отношении москвичей в связи с нарушением социального дистанцирования.

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ФОТО: Григорий Сысоев//РИА Новости
ТЕГИ:МосквасамоизоляцияПолиция
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