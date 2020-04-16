Выгнали даже оперов. Как изменилась работа полиции в карантин

Из-за увеличения нагрузки на патрульных, их усилили сотрудниками других отделов.

«Отдельные виды службы – кадры, юристов, тыл – «выгнали» на улицу. Они ходят в патрулях, проверяют тех, кто на самоизоляции должны находиться. Даже оперов выгнали», - добавил Пашкин.

По его словам, полицейским для защиты выдают две маски, пару перчаток, средство для мытья рук.

«Наливают в емкости, чтобы машину промыть, руль протереть. Если нет температуры, нормально себя чувствует, то и нормально. А если заболел, то берет больничный и не выходит на работу, как обычно», - заключил собеседник НСН.

Ранее сообщалось, что полиция составила более девяти тысяч протоколов в отношении москвичей в связи с нарушением социального дистанцирования.

