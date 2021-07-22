Дорожные камеры научились фиксировать новое нарушение

Осенью текущего года дорожные камеры в России начнут фиксировать новое нарушение ПДД - выключенные габариты и неработающий ближний свет, штраф за которые составляет 500 рублей, сообщает РИА Новости.

Новая технология была разработана компанией «Астролаб», нарушения распознаются с помощью нейросети. Глава фирмы Сергей Ласкин рассказал, что новые комплексы устанавливать не потребуется - достаточно будет дообучить нейросеть.

Первыми такие камеры получат Кабардино-Балкария и Волгоградская область, а также Москва, Крым, Тверь, Иркутск, Красноярск, Омск и Ульяновск, то есть в регионах, где обслуживанием камер занимается «Астролаб».

Ранее член Общественной палаты России Светлана Разворотнева обратила внимание на рост количества аварий с электросамокатами и предложила оснастить их госномерами, сообщает телеканал «360».

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ФОТО: flickr.com // Вести Детально
ТЕГИ:Штрафы ГибддНарушения ПДДКамеры
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