Дорожные камеры научились фиксировать новое нарушение
Осенью текущего года дорожные камеры в России начнут фиксировать новое нарушение ПДД - выключенные габариты и неработающий ближний свет, штраф за которые составляет 500 рублей, сообщает РИА Новости.
Новая технология была разработана компанией «Астролаб», нарушения распознаются с помощью нейросети. Глава фирмы Сергей Ласкин рассказал, что новые комплексы устанавливать не потребуется - достаточно будет дообучить нейросеть.
Первыми такие камеры получат Кабардино-Балкария и Волгоградская область, а также Москва, Крым, Тверь, Иркутск, Красноярск, Омск и Ульяновск, то есть в регионах, где обслуживанием камер занимается «Астролаб».
Ранее член Общественной палаты России Светлана Разворотнева обратила внимание на рост количества аварий с электросамокатами и предложила оснастить их госномерами, сообщает телеканал «360».
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