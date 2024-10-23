Глава Роскомнадзора заявил о падении трафика YouTube в России
Роскомнадзор фиксирует падение трафика у YouTube в РФ в сетях фиксированной связи. Об этом журналистам заявил глава ведомства Андрей Липов.
По его словам, это связано со сбоями в оборудовании Google Global Cache (GGC), так как компания перестала поддерживать свои серверы после ухода из России.
«Никто в них не вкладывается. Сервера деградируют, где-то выключились», - заключил Липов.
Ранее в Google заявили, что массовые сбои в работе видеохостинга YouTube в России «не являются результатом каких-либо технических проблем» со стороны компании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru