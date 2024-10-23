Глава Роскомнадзора заявил о падении трафика YouTube в России

По его словам, это связано со сбоями в оборудовании Google Global Cache (GGC), так как компания перестала поддерживать свои серверы после ухода из России.

«Никто в них не вкладывается. Сервера деградируют, где-то выключились», - заключил Липов.

Ранее в Google заявили, что массовые сбои в работе видеохостинга YouTube в России «не являются результатом каких-либо технических проблем» со стороны компании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

