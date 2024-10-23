Глава Роскомнадзора заявил о возможности блокировать звонки через мессенджеры
Роскомнадзор технологически может осуществлять блокировку звонков через мессенджеры. Об этом журналистам заявил глава ведомства Андрей Липов.
По его словам, речь идёт о звонках, которые нарушают требования российского законодательства в процессе борьбы с мошенничеством.
«Мессенджер будет работать, а звонки нет. Это жесткий вариант, который возможен, как одна из мер», - пояснил он.
Липов добавил, что это отдельное регулирование, основания для которого будут дополнительно прорабатываться.
Ранее в Роскомнадзоре заявили, что блокировка сервиса Twitch в России, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru