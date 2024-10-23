Глава Роскомнадзора заявил о возможности блокировать звонки через мессенджеры

По его словам, речь идёт о звонках, которые нарушают требования российского законодательства в процессе борьбы с мошенничеством.

«Мессенджер будет работать, а звонки нет. Это жесткий вариант, который возможен, как одна из мер», - пояснил он.

Липов добавил, что это отдельное регулирование, основания для которого будут дополнительно прорабатываться.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что блокировка сервиса Twitch в России, сообщает «Свободная пресса».