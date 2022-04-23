Выданное с нарушениями гражданство РФ можно будет прекратить в течение 10 лет

Как отметили в ведомстве, устанавливаемый законопроектом «О гражданстве РФ» «срок, по окончании которого нельзя будет принять решение о прекращении гражданства России в связи с нарушениями, допущенными в процессе приема в гражданство России, не будет распространяться на случаи прекращения гражданства России в связи с совершением преступлений».

Подобные основания прекращения гражданства могут быть применены в отношении лиц, которые приобрели его в порядке приема.

