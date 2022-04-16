МВД: С начала года гражданство России чаще всего получали граждане Украины

Граждане Украины и Таджикистана получали российское гражданство чаще остальных в первом квартале текущего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

Более 797 тысяч жителей Донбасса получили гражданство России с 2019 года

Выходцы из бывших республик СССР составляют 97,2%, или 137,7 тысяч человек, от общего количества принявших гражданство РФ за первый квартал. Из них 39,6% - граждане Украины, 23,9% — Таджикистана, 8% — Казахстана. Кроме того, в российское гражданство переходили подданные Армении (7,9%), Узбекистана (4,7%), Азербайджана (4,5%), Киргизии (3,6%), Белоруссии (3,1%), Молдавии (3%).

Всего за первый квартал года в гражданство России приняли около 141,5 тысяч иностранцев — на 12% меньше показателя 2021 года. Однако в МВД пояснили, что снижение активности потенциальных соискателей российского гражданства в начале года — сезонный фактор.

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