Выдачи ипотеки в январе поставили новый рекорд
Ипотечный рынок установил рекорд по выдачам кредитов в январе в сравнении с аналогичными периодами предыдущих лет. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные «Дом.РФ» и Frank RG. По сравнению с прошлым годом, количество выданных ипотечных кредитов увеличилось на 18 тысяч и в общей сумме составило 265 млрд рублей.
Отмечается, что на ипотечном рынке появился целый ряд программ с госучастием, включая программу льготной ипотеки на новостройки под 6,5%. За год ставки в рыночном сегменте снизились примерно на 1 п.п. и составляют около 7,85-8,05%.
Программа льготной ипотеки действует до 1 июля 2021 года. Сейчас правительство обсуждает необходимость продления программы и ее формат. Субсидирование ставок государством повлекло за собой рост цен на недвижимость. По данным «СберИндекса», только за третий квартал 2020 года цены на новостройки выросли на 8,1%.
Глава департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова ранее выступила против продолжения мер поддержки в текущем виде. Она объяснила, что программа по субсидированию изначально была разработана для развития жилищного строительства в регионах, поэтому ЦБ предлагает продлить программу для тех субъектов России, где отмечается наиболее сложная ситуация на рынке жилья.
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