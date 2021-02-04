«У ЦБ всё хорошо?» Панов об отмене льготной ипотеки

«Что ж, за сотрудников Эльвиры Набиуллиной можно только порадоваться. Они живут в мире, где ипотека уже не нужна. По всей видимости, у них все хорошо, и именно это "все хорошо" позволяет им считать, что льготная ипотека потеряла свою социальную значимость. Только не думаю, что люди, которые хотят либо приобрести себе жилье, либо улучшить свои жилищные условия, разделят мнение специалистов, подчиняющихся Эльвире Набиуллиной», – прокомментировал он.

Также Панов в эксклюзивном интервью НСН напомнил протестующим о необходимости уважать планы и время не выходящих на акции сограждан.

