«У ЦБ всё хорошо?» Панов об отмене льготной ипотеки
Писатель Вадим Панов в эфире НСН не согласился с мнением Центробанка о потере социальной значимости льготной ипотеки.
Центральный банк выступил за постепенное «сворачивание» льготной ипотеки. Специалисты уверены, что программа теряет свой социально направленный характер.
Писатель Вадим Панов в эфире НСН отметил, что все, кто хотел улучшить свои жилищные условия, теперь могут лишь порадоваться за сотрудников ЦБ.
«Что ж, за сотрудников Эльвиры Набиуллиной можно только порадоваться. Они живут в мире, где ипотека уже не нужна. По всей видимости, у них все хорошо, и именно это "все хорошо" позволяет им считать, что льготная ипотека потеряла свою социальную значимость. Только не думаю, что люди, которые хотят либо приобрести себе жилье, либо улучшить свои жилищные условия, разделят мнение специалистов, подчиняющихся Эльвире Набиуллиной», – прокомментировал он.
Также Панов в эксклюзивном интервью НСН напомнил протестующим о необходимости уважать планы и время не выходящих на акции сограждан.
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