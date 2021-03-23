Выбросы парниковых газов в Москве за 30 лет снизились на четверть
В Москве удалось снизить количество выбросов парниковых газов на 25% от уровня 1990 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антона Кульбачевского.
В ходе форума "Экология большого города" Кульбачевский рассказал, что число выбросов парниковых газов снизилось на четверть в сравнении с ситуацией 1990 года. По данным руководителя департамента, снижение составляет 20 млн тонн углекислого газа.
По данным Кульбачевского, всероссийская цель - снизить выбросы на 30% к 2030 году. Однако, чтобы достигнуть этого показателя, необходимо применять новые высокотехнологичные методы.
В департаменте природопользования также отмечают, что между сокращением выбросов и снижением общего экологического загрязнения есть прямая связь. По словам Кульбачевского, уменьшение загрязнения окружающей среды свидетельствует о технологическом прогрессе.
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