Выбросы парниковых газов в Москве за 30 лет снизились на четверть

В ходе форума "Экология большого города" Кульбачевский рассказал, что число выбросов парниковых газов снизилось на четверть в сравнении с ситуацией 1990 года. По данным руководителя департамента, снижение составляет 20 млн тонн углекислого газа.

По данным Кульбачевского, всероссийская цель - снизить выбросы на 30% к 2030 году. Однако, чтобы достигнуть этого показателя, необходимо применять новые высокотехнологичные методы.

В департаменте природопользования также отмечают, что между сокращением выбросов и снижением общего экологического загрязнения есть прямая связь. По словам Кульбачевского, уменьшение загрязнения окружающей среды свидетельствует о технологическом прогрессе.