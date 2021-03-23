Выбросы парниковых газов в Москве за 30 лет снизились на четверть

В Москве удалось снизить количество выбросов парниковых газов на 25% от уровня 1990 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антона Кульбачевского.

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В ходе форума "Экология большого города" Кульбачевский рассказал, что число выбросов парниковых газов снизилось на четверть в сравнении с ситуацией 1990 года. По данным руководителя департамента, снижение составляет 20 млн тонн углекислого газа.

По данным Кульбачевского, всероссийская цель - снизить выбросы на 30% к 2030 году. Однако, чтобы достигнуть этого показателя, необходимо применять новые высокотехнологичные методы.

В департаменте природопользования также отмечают, что между сокращением выбросов и снижением общего экологического загрязнения есть прямая связь. По словам Кульбачевского, уменьшение загрязнения окружающей среды свидетельствует о технологическом прогрессе.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Глобальное ПотеплениеЭкологияМосква
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