Букет «Ядрово». Полигон закрыт, ароматы остались

Церемония закрытия полигона твердых коммунальных отдыхов «Ядрово» в Волоколамском районе Московской области прошла при большом стечении высокопоставленных чиновников, в частности, главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. По словам губернатора, впереди - работа по рекультивации и дегазации полигона, очистке сточных вод, реабилитации речки Городня. И все это – под общественным и экологическим контролем. Ранее глава региона обещал, что до конца текущего года все свалки в Подмосковье будут закрыты.

Это поднимает вопрос, а куда же будет деваться мусор, вырабатываемый Московской агломерацией. Как сообщала НСН, предполагалось, что Калужская область примет в ближайшие десять лет больше 15 млн тонн мусора из Москвы, Владимирская – около 9 млн тонн. Часть отходов примет «экотехнопарк» в Калужской области. Планировалось также, что отходы из Москвы будут отправлять в Архангельскую область для захоронения возле станции Шиес. Но местные жители, устроившие многочисленные митинги протеста, сумели отбиться от нечаянной радости. По словам Андрея Воробьева, с 30 декабря весь мусор будут направлять на комплексы по переработке отходов, которые соответствуют всем экологическим стандартам. Таких комплексов открыто уже восемь.

Всего в Подмосковье функционировало 39 мусорных полигонов, с 2013 года закрыто 28. Многие из них закрывали под давлением местных жителей. Но именно волоколамская свалка стала самой резонансной «мусорной историей»: на полигоне «Ядрово» 21 марта 2018 года произошел выброс свалочного газа, в результате которого пострадали сотни людей. За медицинской помощью обратились более двухсот детей и почти сто взрослых. И, несмотря на это, первый замминистра здравоохранения Подмосковья Владимир Ющук заявлял, что запах от свалки в «Ядрово» под Волоколамском не влияет на здоровье местных жителей. Эти слова были сказаны в марте 2018 года, после череды протестов жителей Волоколамского района с требованиями от закрытия собственно полигона вплоть до отставки губернатора Подмосковья. В конце 2020-го при проезде по Волоколамскому шоссе мимо полигона «Ядрово» по-прежнему приходится вдыхать такой «аромат», что глаза слезятся.

