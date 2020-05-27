«Выбрасывают на улицу»: Куклачёв призвал не бояться кошек с коронавирусом

Народный артист РСФСР и руководитель Театра кошек в Москве Юрий Куклачёв в эфире НСН рассказал, что коронавирус у кошек — обычное явление, которое не опасно для их владельцев, но опасно для других кошек.

«Дело в том, что коронавирус у кошек — давно известная болезнь. Мы её называем «кошачий грипп». Если кошка больная, её просто нужно от других кошек изолировать. К людям это не переходит, но она может заразить другую кошку. Поэтому когда мы берём кошек с улицы, мы сажаем их на карантин на два месяца. Кроме коронавируса, у них и СПИД, и белокровие, и огромное количество болезней, о которых раньше никто не знал.

И не надо у них (у кошек — прим. НСН) брать кровь на коронавирус. Это мы берём, когда к нам приходят в театр новые животные. Мы берём на коронавирус, на белокровие, панлейкопению (кошачья чумка — прим. НСН) и СПИД. Если кошка живёт дома одна, то может спокойно прожить (с болезнью — прим. НСН) 15-20 лет, но она разносчик заболевания. Заразит другую кошку — та "копыта откинет"», - предупредил артист.

Кошки в театре полностью здоровы, но страдают от вынужденной паузы в выступлениях, сообщил Куклачёв.

«Наши кошки здоровы. Если хоть одна больная, она бы других заразила. За чем мы следим: за температурой, за стулом, и не перестаёт ли кушать. Кошка кушать перестала — всё. У нас двести кошек, и если одна не поела — сразу изолируем, вдруг какую-то инфекцию подхватила.

Они страдают, что не могут детей радовать — вот здесь они переживают, я вижу. Они же чувствуют, когда дети смеются, хлопают, радуются. А сейчас только сидят, едят, пьют и спят. Правда, мы с ними занимаемся, репетируем, чтобы они форму не потеряли. Так что всё нормально», - отметил собеседник НСН.

Куклачёв при этом призвал россиян не паниковать из-за сообщений о коронавирусе у кошек, ещё раз подчеркнув, что люди от них не заражаются. Он посетовал на то, что некоторые безответственные хозяева со страху избавляются от питомцев.

«Вот прошла передача "Пусть говорят", вытащили туда китайца — оказывается, у кошек коронавирус… И дураки-люди стали выбрасывать своих кошек на улицу. Тупые люди! Самое страшное ведь не то, что это вирус, а что люди под стрессом. И тут же начали выбрасывать своих друзей-питомцев на улицу», - возмутился он, призвав не поступать таким образом.

В мире были выявлены случаи заражения не только кошек, но и собак. Вероятно, восприимчивы к вирусу могут быть хорьки. В Россельхознадзоре при этом подчёркивали, что заболевшие COVID-19 домашние питомцы не заражают людей.

