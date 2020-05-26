В России подтвердили заражение коронавирусом домашней кошки
В России коронавирусом SARS-CoV-2 заболела домашняя кошка. Как сообщила Всемирная организация по охране здоровья животных (OIE), заразившемуся животному 5 лет, сейчас оно находится на карантине «по месту нахождения».
{{related_post_MUMzMnGSJ}}
«Для проведения лабораторных исследований по определению наличия SARS-CoV- 2 у пятилетней кошки взяли мазки из горла и носа», - цитирует РИА Новости сообщение организации. При этом не уточняется, какие именно симптомы заболевания проявились у кошки.
О том, что дикие и домашние животные могут заболевать коронавирусом так же как люди, сообщалось и ранее. К примеру, в зоопарке Бронкса в Нью-Йорке коронавирус был подтвержден у четырех тигров и трех львов. При этом у хищников проявился один из главных характерных человеческих симптомов — кашель.
Тем временем в Финляндии служебных собак учат по запаху определять людей, которые болеют коронавирусом в легкой форме. Более того, они уже отличают мочу здорового человека от зараженного, передают «Невские новости».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
362 тыс.+8 915 / сут.
Умерли
3 807+174 / сут.
Выздоровели
131 тыс.+12 331 / сут.
- Земле предрекли климатическую катастрофу
- В России подтвердили заражение коронавирусом домашней кошки
- Роспотребнадзор назвал условия открытия бассейнов и спортзалов
- На Украине насчитали 8 лабораторий США со смертельными инфекциями
- У переболевших коронавирусом может не оказаться иммунитета
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru