В России подтвердили заражение коронавирусом домашней кошки

В России коронавирусом SARS-CoV-2 заболела домашняя кошка. Как сообщила Всемирная организация по охране здоровья животных (OIE), заразившемуся животному 5 лет, сейчас оно находится на карантине «по месту нахождения».

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«Для проведения лабораторных исследований по определению наличия SARS-CoV- 2 у пятилетней кошки взяли мазки из горла и носа», - цитирует РИА Новости сообщение организации. При этом не уточняется, какие именно симптомы заболевания проявились у кошки.

О том, что дикие и домашние животные могут заболевать коронавирусом так же как люди, сообщалось и ранее. К примеру, в зоопарке Бронкса в Нью-Йорке коронавирус был подтвержден у четырех тигров и трех львов. При этом у хищников проявился один из главных характерных человеческих симптомов — кашель.

Тем временем в Финляндии служебных собак учат по запаху определять людей, которые болеют коронавирусом в легкой форме. Более того, они уже отличают мочу здорового человека от зараженного, передают «Невские новости».

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ФОТО: НСН
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