Выборы мэра Москвы предложили назначить на 10 сентября

В Московскую городскую думу внесен проект постановления о назначении выборов мэра Москвы. Соответствующий документ опубликован на сайте Мосгордумы.

«Зонтик Собянина». Зачем нужна «Единая Россия» на выборах мэра Москвы

Из проекта постановления следует, что выборы мэра Москвы предлагается провести 10 сентября текущего года.

Накануне президент холдинга «Минченко Консалтинг», политолог Евгений Минченко в беседе с НСН заявил, что на выборах мэра Москвы будет «битва за второе место».

Ранее стало известно, что на выборах мэра Москвы в 2023 году не будет кандидатов от несистемной оппозиции. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ». По мнению источников издания, выдвиженцы от непарламентской оппозиции просто не смогут пройти муниципальный фильтр: большинство у «Единой России», и свои голоса она вряд ли отдаст таким кандидатам. Отмечается, что от ЛДПР в выборах примет участие Борис Чернышов, от КПРФ — Леонид Зюганов, от партии «Справедливая Россия — За правду» — Дмитрий Гусев, от партии «Новые люди» — вероятно, Владислав Даванков. Выдвижения ждут и от действующего мэра Сергея Собянина, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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