Выборы мэра Москвы предложили назначить на 10 сентября

Из проекта постановления следует, что выборы мэра Москвы предлагается провести 10 сентября текущего года.

Накануне президент холдинга «Минченко Консалтинг», политолог Евгений Минченко в беседе с НСН заявил, что на выборах мэра Москвы будет «битва за второе место».

Ранее стало известно, что на выборах мэра Москвы в 2023 году не будет кандидатов от несистемной оппозиции. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ». По мнению источников издания, выдвиженцы от непарламентской оппозиции просто не смогут пройти муниципальный фильтр: большинство у «Единой России», и свои голоса она вряд ли отдаст таким кандидатам. Отмечается, что от ЛДПР в выборах примет участие Борис Чернышов, от КПРФ — Леонид Зюганов, от партии «Справедливая Россия — За правду» — Дмитрий Гусев, от партии «Новые люди» — вероятно, Владислав Даванков. Выдвижения ждут и от действующего мэра Сергея Собянина, передает «Радиоточка НСН».

