Выборы мэра Москвы предложили назначить на 10 сентября
В Московскую городскую думу внесен проект постановления о назначении выборов мэра Москвы. Соответствующий документ опубликован на сайте Мосгордумы.
Из проекта постановления следует, что выборы мэра Москвы предлагается провести 10 сентября текущего года.
Накануне президент холдинга «Минченко Консалтинг», политолог Евгений Минченко в беседе с НСН заявил, что на выборах мэра Москвы будет «битва за второе место».
Ранее стало известно, что на выборах мэра Москвы в 2023 году не будет кандидатов от несистемной оппозиции. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ». По мнению источников издания, выдвиженцы от непарламентской оппозиции просто не смогут пройти муниципальный фильтр: большинство у «Единой России», и свои голоса она вряд ли отдаст таким кандидатам. Отмечается, что от ЛДПР в выборах примет участие Борис Чернышов, от КПРФ — Леонид Зюганов, от партии «Справедливая Россия — За правду» — Дмитрий Гусев, от партии «Новые люди» — вероятно, Владислав Даванков. Выдвижения ждут и от действующего мэра Сергея Собянина, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Стало известно о смерти актёра из «Интернов» и «Глухаря»
- В новых регионах России появится программа льготного кредитования МСП
- Собянин: Водолазы Москвы в 2022 году спасли более 130 человек
- Выборы мэра Москвы предложили назначить на 10 сентября
- Генсек НАТО призвал страны альянса нарастить производство боеприпасов
- Курский губернатор сообщил об ущербе от атаки беспилотников
- Московский суд отклонил требование Варламова снять с него статус иноагента
- Дроны «Привет-82» начнут использовать в зоне спецоперации
- В Красноярском крае экс-депутату дали 16 лет колонии за организацию убийства журналиста
- Один человек пострадал при взрыве газа в многоквартирном доме в Дагестане
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru