«Зюганов не блещет»: На выборах мэра Москвы предсказали «битву за второе место»

Ранее стало известно, что на выборах мэра Москвы в 2023 году не будет кандидатов от несистемной оппозиции. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ». По мнению источников издания, выдвиженцы от непарламентской оппозиции просто не смогут пройти муниципальный фильтр: большинство у «Единой России», и свои голоса она вряд ли отдаст таким кандидатам. Отмечается, что от ЛДПР в выборах примет участие Борис Чернышов, от КПРФ — Леонид Зюганов, от партии «Справедливая Россия — За правду» — Дмитрий Гусев, от партии «Новые люди» — вероятно, Владислав Даванков. Выдвижения ждут и от действующего мэра Сергея Собянина. Минченко предположил, кто составит конкуренцию действующему градоначальнику.

«У КПРФ самый слабый кандидат за несколько электоральных циклов, в то время, как у “Справедливой России — За правду” и “Новых людей” кандидаты, напротив, очень сильные. Внук Геннадия Зюганова Леонид пока что прославился исключительно своей фамилией, несмотря на то, что уже является депутатом Мосгордумы. Возможно, на традиционный электорат сработает инерция фамилии, но это большой вопрос. Ни харизмой, ни ораторскими данными, ни яркостью Зюганов-младший не блещет. В то же время Гусев, ранее работавший в мэрии Москвы, избирался еще в 1990-е годы депутатом Екатеринбургской городской думы. Это профессиональный политтехнолог, очень опытный, умеющий хорошо работать с информационной повесткой. Кандидат от “Новых людей”, вице-спикер Госдумы Даванков, — человек яркий, харизматичный, при этом еще и очень хороший переговорщик. ЛДПР также на последних муниципальных выборах в Москве серьезно улучшила свои показатели. Поэтому я думаю, что битва за второе место будет достаточно серьезной», — сказал Минченко.

Также собеседник НСН обрисовал перспективу протестного голосования в Москве.

«Протестное голосование, конечно же, возможно. Оно было всегда, будет и в этот раз. У кандидатов есть множество разных способов завоевать доверие москвичей. Гусев, например, стал одним из лидеров борьбы против строительства мечети на месте значимых для православных христиан мест. Эта битва была выиграна, объект перенесли на другую точку. Полагаю, логично, если Даванков будет больше внимания уделять молодежи и предпринимателям. Жанр избирательной кампании во многом задается идеологическими контурами, которые определяются программой партии», — подытожил политолог.

Ранее Минченко заявил, что многодневное голосование выгодно партии власти и у нее есть все инструменты для сохранения этой практики. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

