«Зонтик Собянина». Зачем нужна «Единая Россия» на выборах мэра Москвы

Выдвижение Сергея Собянина на выборах от «Единой России» не помешает ему одержать победу, заявил глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков в интервью НСН. По его словам, глава города решил поделиться рейтингом и раскрыть "свой зонтик" над партией перед выборами в Мосгордуму.

Ранее стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин будет выдвигаться на предстоящие выборы от партии «Единая Россия». На двух предыдущих выборах Собянин баллотировался как самовыдвиженец. Ожидается, что от ЛДПР в выборах примет участие Борис Чернышов, от КПРФ — Леонид Зюганов, от партии «Справедливая Россия — За правду» — Дмитрий Гусев, от партии «Новые люди» — Владислав Даванков.