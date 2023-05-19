«Зонтик Собянина». Зачем нужна «Единая Россия» на выборах мэра Москвы
Политологи рассказали в эфире НСН, почему партия власти хочет, чтобы мэр Москвы поделился с ней своим высоким рейтингом в столице.
Выдвижение Сергея Собянина на выборах от «Единой России» не помешает ему одержать победу, заявил глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков в интервью НСН. По его словам, глава города решил поделиться рейтингом и раскрыть "свой зонтик" над партией перед выборами в Мосгордуму.
Ранее стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин будет выдвигаться на предстоящие выборы от партии «Единая Россия». На двух предыдущих выборах Собянин баллотировался как самовыдвиженец. Ожидается, что от ЛДПР в выборах примет участие Борис Чернышов, от КПРФ — Леонид Зюганов, от партии «Справедливая Россия — За правду» — Дмитрий Гусев, от партии «Новые люди» — Владислав Даванков.
«Партия хочет, чтобы он поделился с ней своим рейтингом, потому что через год будут выборы в Мосгордуму и «Единой России» нужно наращивать рейтинг. А рейтинг Собянина действительно довольно высокий, несмотря на третий срок, ведь он удовлетворяет большую часть основных групп голосующих. Им довольны не только пенсионеры и бюджетники. Молодежь и средний класс он удовлетворяет урбанизацией, информационными вещами», - отметил Гращенков.
Политолог пояснил, почему Собянин до сих пор не шел на выборы от партии, и как такая «коллаборация» скажется в этом году:
«У «Единой России» в Москве рейтинг не такой высокий, для них это традиционно сложный регион, а Собянину уже не нужно так беспокоиться о своем рейтинге. Это и побудило к коллаборации: Собянин поделится своими рейтингами, а от «Единой России» ему проще выдвигаться. Основным соперником традиционно выступит кандидат от коммунистов, второй – от партии «Новые люди». Но им не хватит поддержки для второго тура», - убежден собеседник НСН.
Кандидат на пост мэра Москвы от КПРФ Леонид Зюганов, хоть и имеет фамилию своего деда, но шансы на то, чтобы составить серьезную конкуренцию другим кандидатам, у него невелики. Об этом «Радиоточке НСН» ранее заявил президент холдинга «Минченко Консалтинг», политолог Евгений Минченко.
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