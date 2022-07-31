Вячеслав Володин анонсировал вступление в силу законов в августе

«Председатель ГД Вячеслав Володин рассказал об увеличении пенсий, новых правилах рекламы детского питания, доступе к налоговой информации и других нововведениях августа», — отмечается в сообщении.

Так, с 1 августа будет упрощена процедура оформления самозанятых, станет доступнее налоговая информация, увеличат пенсии работающим пенсионерам, пишет Газета.ru.

Володин подчеркнул, что работающим пенсионерам сделают беззаявительный перерасчет страховых пенсий. Размер повышения зависит от суммы страховых взносов, уплаченных работодателем в прошлом году.

С 25 августа начнут действовать принятые поправки в закон «Об оружии», которые уточняют условия для получения огнестрельного оружия.

С 27 августа изменятся правила для рекламы детского питания.

С 30 августа вступит в силу закон о хранении обязательного экземпляра печатного издания.

Ранее Госдума приняла закон, предполагающий уголовную ответственность за систематическую езду без прав, который начал действовать с 25 июля. Он предполагает и конфискацию автомобилей за ряд других нарушений, в числе которых повторная пьяная езда без прав.

