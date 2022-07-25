«Нечем откупаться»: Принесет ли коррупцию конфискация автомобилей за езду без прав

«Есть мировой опыт, который говорит, что конфискация автомобиля – настолько сложный вопрос, что даже те страны, которые пытались ее ввести, от конфискации отказались. И у нас в законе прописано, что автомобиль можно конфисковать, только если он принадлежит злоумышленнику. Но, как показывает практика, в 99% случаев это не его автомобиль. Так что психологическое воздействие возможно, но как это будет реально применяться в жизни – посмотрим», - сказал Моржаретто.

По его мнению, пьяными за рулем ездят только люмпены и маргиналы, поэтому количество взяток не увеличится.

«Как правило, пьяными за рулем ездят на очень плохих, старых автомобилях, это какие-то люмпены и чем там откупаться? Как показывает судебная практика, высокие штрафы, которые назначают за подобные повторные нарушения, на две трети не платятся, потому что у этих людей просто нет денег. В основном это маргиналы», - указал автоэксперт.

При этом Моржаретто высказался против ужесточения законов, отметив, что есть категории водителей, для которых такие меры бессмысленны.

«Думаю, что надо вводить расстрел или отрубание рук. А если серьезно, мировая практика говорит, что существует некоторое количество маргиналов, которым не страшны никакие меры. В арабских странах, есть такая мера наказания, как смертная казнь за пьяное ДТП. И что вы думаете? Ежегодно примерно двух человек казнят и все равно находятся идиоты, которые садятся за руль пьяными. С такими людьми бессмысленно работать ужесточением наказания. Тут, скорее, нужна работа на местах, с семьей, на уровне участкового», - подчеркнул он.

Моржаретто считает, что прежде чем продолжать «закручивать гайки», надо посмотреть на эффект от прошлых нововведений.

«Наши законодатели в течение этого года уже трижды закручивали гайки по поводу нарушителей-рецидивистов, при этом ни разу не сказали, насколько действенно такое ужесточение. Мне кажется, не надо сейчас ужесточать, а надо посмотреть, насколько хорошо работают уже принятые законы», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».