Стало известно, как изменятся пенсии работающих пенсионеров в августе

Там заявили, что на увеличение выплаты имеют право получатели страховых пенсий, которые работали в 2021 году и за которых работодатели уплачивали страховые взносы в ПФР. В Московском регионе с 1 августа такой перерасчет будет произведен для 1,3 миллиона работающих пенсионеров.

Прибавка зависит от суммы уплаченных работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных коэффициентов. Это касается и наемных сотрудников, и самозанятых, которые платят взносы самостоятельно.

Напомним, Госдума планирует рассмотреть законопроект о выплате россиянам дополнительной 13-й пенсии. Депутаты намерены внести в Думу соответствующий законопроект осенью текущего года.

