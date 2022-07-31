Стало известно, как изменятся пенсии работающих пенсионеров в августе
Традиционный перерасчет пенсий для работающих россиян произойдет в августе, сообщает «Прайм» со ссылкой на Отделение ПФР по Москве и области.
Там заявили, что на увеличение выплаты имеют право получатели страховых пенсий, которые работали в 2021 году и за которых работодатели уплачивали страховые взносы в ПФР. В Московском регионе с 1 августа такой перерасчет будет произведен для 1,3 миллиона работающих пенсионеров.
Прибавка зависит от суммы уплаченных работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных коэффициентов. Это касается и наемных сотрудников, и самозанятых, которые платят взносы самостоятельно.
Напомним, Госдума планирует рассмотреть законопроект о выплате россиянам дополнительной 13-й пенсии. Депутаты намерены внести в Думу соответствующий законопроект осенью текущего года.
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