Вячеслав Гладков рассказал о состоянии своего здоровья в больнице

«Ничего критичного нет. Нахожусь под присмотром врачей. Отпустят домой сегодня-завтра. Слишком много работы – некогда болеть», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он поблагодарил всех за поддержку и пообещал оставаться на связи.

Ранее «Известия» написали, что Вячеслав Гладков госпитализирован с пищевым отравлением. По данным издания, глава региона находится в состоянии средней степени тяжести. Медики отмечают, что угрозы жизни чиновника нет.

