Вячеслав Гладков рассказал о состоянии своего здоровья в больнице

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о состоянии своего здоровья после информации в СМИ о его госпитализации.

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«Ничего критичного нет. Нахожусь под присмотром врачей. Отпустят домой сегодня-завтра. Слишком много работы – некогда болеть», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он поблагодарил всех за поддержку и пообещал оставаться на связи.

Ранее «Известия» написали, что Вячеслав Гладков госпитализирован с пищевым отравлением. По данным издания, глава региона находится в состоянии средней степени тяжести. Медики отмечают, что угрозы жизни чиновника нет.

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ФОТО: пресс-службы администрации Белгородской области
ТЕГИ:ГоспитализацияЗдоровьеГубернаторБелгород
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