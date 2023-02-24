СМИ: Белгородского губернатора госпитализировали с отравлением
24 февраля 202312:45
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков госпитализирован с пищевым отравлением. Об этом сообщают «Известия».
По данным издания, глава региона находится в состоянии средней степени тяжести. Медики отмечают, что угрозы жизни чиновника нет.
Как ожидается, Гладков пробудет в больнице два дня.
Вячеслав Гладков возглавляет Белгородскую область с сентября 2021 года.
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24 февраля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru