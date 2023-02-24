СМИ: Белгородского губернатора госпитализировали с отравлением

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков госпитализирован с пищевым отравлением. Об этом сообщают «Известия».

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По данным издания, глава региона находится в состоянии средней степени тяжести. Медики отмечают, что угрозы жизни чиновника нет.

Как ожидается, Гладков пробудет в больнице два дня.

Вячеслав Гладков возглавляет Белгородскую область с сентября 2021 года.

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ФОТО: пресс-службы администрации Белгородской области
ТЕГИ:ГоспитализацияГубернаторБелгород
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