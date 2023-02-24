СМИ: Белгородского губернатора госпитализировали с отравлением

Кремль: Путин определил 40 россиян, кому предложено войти в новый состав Общественной палаты Мурашко: смертность в результате сердечно-сосудистых заболеваний упала до самых низких в истории РФ значений Великобритания расширила санкции против РФ Сийярто: ЕС планировал внести в очередной пакет санкций главу Минпромторга Мантурова, но Венгрия этого не допустила СМИ: на счетах иностранных инвесторов в Москве «накапливаются миллиарды»