На фоне пандемии COVID-19 интернет-пользователей атаковали «секс-вымогатели»
Интернет-пользователям во многих странах мира начали поступать требования заплатить за нераспространение их личных фотографий и видео с камер их гаджетов. Суть так называемых кибератак sextortion («сексуальное вымогательство. — прим. НСН), которые участились во время пандемии коронавируса, заключается в том, что злоумышленники получают с камер пользователя его интимные видеозаписи или фотографии. А затем они требуют заплатить им, чтобы эти данные не были оправлены всем контактам пользователя, пишет РИА Новости.
Эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов отметил, что часто пользователь и не догадывается о том, что стал объектом слежки. Он пояснил, что при помощи вредоносных программ, например, Blackshades, злоумышленники могут удаленно включать и выключать веб-камеру, а также делать скриншоты экрана устройства.
В свою очередь, директор управления информационных технологий ESET Russia Руслан Сулеймановотметил, что нередко жертвам угрожают тем, что в случае отказа платить, они и члены их семей будут заражены COVID-19
При этом эксперты рекомендуют использовать для защиты от подглядывания один из самых простых и доступных способов: камеру устройства можно попросту заклеить, например, специальными шторками, которые не портят оптику.
Ранее НСН писала, что большинство пользователей (68%), которые сегодня работают удалено, используют свой домашний компьютер и в личных, и в рабочих целях. Тем самым, они становятся потенциальными жертвами киберпреступников. Об этом предупредили эксперты «Лаборатории Касперского». Компания опросила более 6 тысяч человек из разных стран, работающих из дома из-за пандемии COVID-19.
Вице-президент ГК InfoWatch Рустэм Хайретдинов в эфире НСН перечислил способы защиты личного устройства и рабочего сервиса от мошеннических атак.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru