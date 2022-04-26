«Вы не умрете, но...»: Москвичей напугали клещами и гадюками на майские праздники
Подмосковные гадюки отличаются от ужей отсутствием ярких пятен, а ощущение скорой смерти после их укусов обманчивы, сказал в эфире НСН Борис Самойлов.
Клещи объявили в подмосковных лесах охоту на людей, а гадюк там относительно немного, рассказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» завлабораторией Московского региона Всероссийского НИИ охраны природы Борис Самойлов.
«Опасаться клещей, безусловно, стоит. Их численность постоянно увеличивается и в Подмосковье, и в Москве, так что, если себя неправильно себя вести на природе, можно стать их жертвой. Если вы все-таки стали жертвой клеща, он серьезный враг, поэтому нужно обратиться к врачу, а не заниматься самодеятельностью», - сказал Самойлов.
Он объяснил, как не попасться «на обед» к клещу.
«Для того, чтобы не попасться клещу на обед, надо иметь в виду, что он паразитируют на мелких млекопитающих – это зайцы, ежи, грызуны, - поэтому они, чтобы быстрее подцепить жертву сидят на кончиках высоких травинок и на низких кустах. На деревьях им делать нечего, так что на голову вам клещ не упадет. Единственная возможность их подцепить, когда человек идет не по дороге или тропе, а ломится сквозь кусты или шагает по высокой траве. Ну и чаще всего они живут в местах, где только сошел снег и припекает солнышко, - это опушки, поляны, а в густом и тенистом лесу им не очень-то выгодно оставаться», - отметил эксперт.
По словам Самойлова, в подмосковных лесах всего два вида змей, при этом укус «нашей гадюки» не смертелен для человека.
«Москва расположена в северных широтах и здесь только один вид ядовитых змей – это гадюка. Вторая змея, которая обитает в наших широтах, это уж, который абсолютно безобидный. Единственный, кто может укусить человека с тяжелыми последствиями, это гадюка. Если гадюка заползла на участок, нужно аккуратно выпроводить ее в лес длинной палочкой. Но, если она вас укусила, надо срочно бежать в медпункт, чтобы вам ввели противоядие. Последствия будут печальными. Вы не умрете, но ощущения будут тяжелыми, вам будет казаться, что вот-вот умрете. Но это не кобра и не гремучая змея, наши гадюки для человека смертельной опасности не представляют. У ужа в основании головы два ярких, очень заметных желтых или оранжевых пятна, их видно на любом расстоянии. Если пятен нет, лучше держаться от такой змеи подальше», - разъяснил он.
Завлабораторией охраны природы Московского региона также объяснил, где можно встретить гадюку и что при этом не надо делать.
«Они живут в специфических местах – на болотах с кочками, где растет клюква брусника и черника. В широколиственных лесах и рощах они не живут. Гадюк в Подмосковье сравнительно немного. Если она вдруг вам встретилась, нужно просто ее не трогать, гадюка никогда первой не нападает, человек – это не ее добыча в отличие от клеща, который охотится на человека. А гадюка наоборот старается спрятаться от греха подальше и не любит встречаться с человеком», - заключил собеседник «Радиоточка НСН».
В этом году в России официально объявлены выходными дни с 1 по 3 и с 7 по 10 мая. При этом в Госдуме обещали предоставить руководителям регионов право самим решить, продлевать ли майские праздники до десяти дней.
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