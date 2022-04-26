«Вы не умрете, но...»: Москвичей напугали клещами и гадюками на майские праздники

Он объяснил, как не попасться «на обед» к клещу.

«Для того, чтобы не попасться клещу на обед, надо иметь в виду, что он паразитируют на мелких млекопитающих – это зайцы, ежи, грызуны, - поэтому они, чтобы быстрее подцепить жертву сидят на кончиках высоких травинок и на низких кустах. На деревьях им делать нечего, так что на голову вам клещ не упадет. Единственная возможность их подцепить, когда человек идет не по дороге или тропе, а ломится сквозь кусты или шагает по высокой траве. Ну и чаще всего они живут в местах, где только сошел снег и припекает солнышко, - это опушки, поляны, а в густом и тенистом лесу им не очень-то выгодно оставаться», - отметил эксперт.

По словам Самойлова, в подмосковных лесах всего два вида змей, при этом укус «нашей гадюки» не смертелен для человека.

«Москва расположена в северных широтах и здесь только один вид ядовитых змей – это гадюка. Вторая змея, которая обитает в наших широтах, это уж, который абсолютно безобидный. Единственный, кто может укусить человека с тяжелыми последствиями, это гадюка. Если гадюка заползла на участок, нужно аккуратно выпроводить ее в лес длинной палочкой. Но, если она вас укусила, надо срочно бежать в медпункт, чтобы вам ввели противоядие. Последствия будут печальными. Вы не умрете, но ощущения будут тяжелыми, вам будет казаться, что вот-вот умрете. Но это не кобра и не гремучая змея, наши гадюки для человека смертельной опасности не представляют. У ужа в основании головы два ярких, очень заметных желтых или оранжевых пятна, их видно на любом расстоянии. Если пятен нет, лучше держаться от такой змеи подальше», - разъяснил он.

Завлабораторией охраны природы Московского региона также объяснил, где можно встретить гадюку и что при этом не надо делать.