Сезон активности клещей начался в Московской области
7 апреля 202217:31
Сезон активности клещей начался в Московской области, специалисты Роспотребнадзора контролируют эпидемиологическую ситуацию. Об этом сообщается на сайте регионального надзорного ведомства.
Отмечается, что по состоянию на 31 марта в медицинские организации Подмосковья обратились пять человек из-за присасывания клещей.
В ведомстве подчеркнули, что за аналогичный период 2021 года случаев присасывания клещей зарегистрировано не было.
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7 апреля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru