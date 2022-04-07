Сезон активности клещей начался в Московской области

Сезон активности клещей начался в Московской области, специалисты Роспотребнадзора контролируют эпидемиологическую ситуацию. Об этом сообщается на сайте регионального надзорного ведомства.

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Отмечается, что по состоянию на 31 марта в медицинские организации Подмосковья обратились пять человек из-за присасывания клещей.

В ведомстве подчеркнули, что за аналогичный период 2021 года случаев присасывания клещей зарегистрировано не было.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КлещиПодмосковьеРоссия
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