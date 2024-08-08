Маткапитал могут разрешить тратить на учебу в автошколе

Обучение одного из родителей может охватить не только первичное получение водительского удостоверения одной категории, но и дополнительное обучение для открытия новых категорий. Парламентарий указал, что сегодня средняя стоимость обучения превышает 25 тысяч рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге она достигает двойного размера.

Депутат объяснил инициативу тем, что далеко не всем семьям нужна недвижимость или сумма выплаты не позволит сделать весомый вклад в покупку.

Ранее в Госдуме предложили тратить маткапитал на сборы к школе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

