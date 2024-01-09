«Вводная неделя»: Россиянам рассказали, как побороть постновогодний стресс
В первую неделю после праздников нужно больше отвлекаться на работе, чтобы не случилось эмоционального выгорания, отметил в эфире НСН психолог Павел Жавнеров.
Чтобы лучше адаптироваться к рабочему ритму после новогодних праздников, нужно сделать для себя вводную неделю и не ставить серьезных задач, порекомендовал клинический психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров в интервью НСН.
Ранее опрос сервиса SuperJob показал, что 62% россиян испытывают стресс из-за необходимости возвращаться на работу после новогодних праздников. Отмечается, что не испытывает стресса только один из трех работников. Уточняется, что спокойно возвращаются к трудовым обязанностям после каникул те, кому работа нравится. Жавнеров отметил, что сотрудникам необходимо придерживаться принципу постепенности.
«Чем дольше человек отдыхал от работы, тем сильнее он от нее отвык. Для того, чтобы снова войти в ритм, человеку нужно дать себе время. Условно говоря, он должен ориентироваться, что первая неделя после праздников у него вводная: не ставить себе жестких, серьезных задач и спокойно их выполнять. Если человек ездит в офис, ему нужно стараться выполнять задачи полегче, больше отвлекаться на работе. Нужно подходить постепенно, потому что большая нагрузка может привести к эмоциональному выгоранию. Будет слишком большая разница между полноценным отдыхом и полноценной работой. Нужно снизить требования к себе и делать те задачи, которые доставляют удовольствие», - сказал Жавнеров.
Он отметил, что сотрудникам нужно поставить перед собой не одну цель, а цели «минимум» и «максимум», при этом ориентироваться на минимальную.
«Есть принцип постановки целей. Когда человек ставит цель (выполнить столько-то задач сегодня, все сделать), то у него получается, что либо он ее достиг, либо нет. Высока вероятность, что что-то повлияет и человек не достигнет цели, из-за чего будет страдать. То есть, он не достиг цели, которую поставил. А если мы ставим цель минимум и цель максимум, то тогда мы попадаем в какой-то диапазон. Задача на первую неделю – ориентироваться на цель минимум. Когда человек морально дает себе возможность сделать небольшие дела за первую неделю, то он сохраняет эмоциональный подъем, который у него произошел после праздников, он легко будет выполнять все эти задачи», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее клинический психолог Жанна Улогова рассказала, что специалисты не всегда могут определить развитие одного из наиболее часто встречающихся психических расстройств - тревожного расстройства. Она отметила, что ТР может возникнуть у людей разного возраста, а также независимо от пола и семейного или социального положения, передает «Радиоточка НСН».
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