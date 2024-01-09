«Вводная неделя»: Россиянам рассказали, как побороть постновогодний стресс

«Чем дольше человек отдыхал от работы, тем сильнее он от нее отвык. Для того, чтобы снова войти в ритм, человеку нужно дать себе время. Условно говоря, он должен ориентироваться, что первая неделя после праздников у него вводная: не ставить себе жестких, серьезных задач и спокойно их выполнять. Если человек ездит в офис, ему нужно стараться выполнять задачи полегче, больше отвлекаться на работе. Нужно подходить постепенно, потому что большая нагрузка может привести к эмоциональному выгоранию. Будет слишком большая разница между полноценным отдыхом и полноценной работой. Нужно снизить требования к себе и делать те задачи, которые доставляют удовольствие», - сказал Жавнеров.

Он отметил, что сотрудникам нужно поставить перед собой не одну цель, а цели «минимум» и «максимум», при этом ориентироваться на минимальную.

«Есть принцип постановки целей. Когда человек ставит цель (выполнить столько-то задач сегодня, все сделать), то у него получается, что либо он ее достиг, либо нет. Высока вероятность, что что-то повлияет и человек не достигнет цели, из-за чего будет страдать. То есть, он не достиг цели, которую поставил. А если мы ставим цель минимум и цель максимум, то тогда мы попадаем в какой-то диапазон. Задача на первую неделю – ориентироваться на цель минимум. Когда человек морально дает себе возможность сделать небольшие дела за первую неделю, то он сохраняет эмоциональный подъем, который у него произошел после праздников, он легко будет выполнять все эти задачи», - резюмировал собеседник НСН.

Ранее клинический психолог Жанна Улогова рассказала, что специалисты не всегда могут определить развитие одного из наиболее часто встречающихся психических расстройств - тревожного расстройства. Она отметила, что ТР может возникнуть у людей разного возраста, а также независимо от пола и семейного или социального положения, передает «Радиоточка НСН».

