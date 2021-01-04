Вводить обязательный ЕГЭ по иностранному языку в России не будут

Минпросвещения России отказалось вводить обязательный единый государственный экзамен по иностранному языку для одиннадцатиклассников, сообщает ТАСС со ссылкой на приказ министерства, который вступает в силу с 4 января.

В нем говорится, что государственная итоговая аттестация обучающихся проводится по обязательным предметам, таким как русский язык и математика. Выпускники также могут выбрать для сдачи литературу, физику, химию, биологию, географию, историю, обществознание, английский, немецкий, французский, испанский или китайский языки, информатику, родной язык, родную литературу.