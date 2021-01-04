Вводить обязательный ЕГЭ по иностранному языку в России не будут
Минпросвещения России отказалось вводить обязательный единый государственный экзамен по иностранному языку для одиннадцатиклассников, сообщает ТАСС со ссылкой на приказ министерства, который вступает в силу с 4 января.
В нем говорится, что государственная итоговая аттестация обучающихся проводится по обязательным предметам, таким как русский язык и математика. Выпускники также могут выбрать для сдачи литературу, физику, химию, биологию, географию, историю, обществознание, английский, немецкий, французский, испанский или китайский языки, информатику, родной язык, родную литературу.
Ранее министерство просвещения РФ отменило досрочный период проведения ЕГЭ в 2021 году в связи с текущей эпидемиологической обстановкой, сообщает пресс-служба ведомства.
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что проведение итогового сочинения или изложения в текущем учебном году запланировано на вторую декаду апреля, а государственная итоговая аттестация по образовательным программам средней школы в формате ЕГЭ намечена на 31 мая - 2 июля, дополнительный период ЕГЭ - с 12 по 17 июля.
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