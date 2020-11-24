«Других инструментов нет». Заслуженный учитель заступился за ЕГЭ

«Всё гораздо сложнее, и поэтому это довольно наивное требование. Никаких других инструментов кроме ЕГЭ нет, чтобы ребята продолжали качественное образование. Единый госэкзамен я бы не отменял, потому что опыт прошлого года показал, что учащиеся хорошо подготовились, сдавали не хуже, а даже лучше предыдущих лет. Экзамен проходил очно, а не дистанционно. Подчеркну, что он был непростым, никто не пошел на упрощение заданий», - сказал он.



Он объяснил, что ОГЭ может потребоваться не всем выпускникам, однако вопрос отмены требует широкой дискуссии.



«Для тех, кто собирается продолжать обучение в старшей, а потом высшей школе, я бы ОГЭ оставил. А для тех, кто собирается идти в колледжи и приобретать профессию, вполне можно было бы отменить. Поэтому тут ситуация непростая, тут много популистских заявлений. Понятно, что родители нервничают, но это долгий и серьезный разговор», - заключил заслуженный учитель России.



Между тем, председатель комиссии по образованию научного совета при президиуме РАН, омбудсмен в сфере образования Амет Володарский в ходе пресс-конференции НСН заявил, что ЕГЭ можно и нужно отменить. Его поддержал первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин.



В свою очередь, писатель Захар Прилепин ранее призвал бойкотировать ЕГЭ. По его мнению, система ЕГЭ «навязана» и «не нужна» России. По его словам, школьников «натаскивают», заставляют заучивать, а не понимать материал.

