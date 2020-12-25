Минпросвещения отменило досрочный ЕГЭ в 2021 году

Министерство просвещения РФ отменило досрочный период проведения ЕГЭ в 2021 году в связи с текущей эпидемиологической обстановкой, сообщает пресс-служба ведомства.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что проведение итогового сочинения или изложения в текущем учебном году запланировано на вторую декаду апреля, а государственная итоговая аттестация по образовательным программам средней школы в формате ЕГЭ намечена на 31 мая - 2 июля, дополнительный период ЕГЭ - с 12 по 17 июля.

В сообщении ведомства говорится, что для выпускников школ, которые не собираются поступать в вузы, предусмотрена сдача государственного выпускного экзамена с 24 по 28 мая 2021 года.

Если выпускник по уважительной причине не сможет сдать ЕГЭ в основные сроки, то будет предусмотрен дополнительный период проведения госэкзамена, который проведут с учётом приемной кампании в вузы, чтобы все успели получить результаты и подать документы в выбранные учебные заведения.

Итоговая аттестация в 9-х классах пройдёт с 24 мая по 28 мая, дополнительный период - в начале сентября. Обязательными будут экзамены по русскому языку и по математике, которые станут основанием для выдачи аттестатов. Третий предмет не будет влиять на получение документа об основном общем образовании и ученики выберут его сами, чтобы сдать в форме контрольной работы в своей школе.

В случае нормализации эпидемиологической ситуации, итоговое собеседование в 9-х классах пройдёт 10 марта и 17 мая в очном формате. В противном случае - в дистанционной форме (по решению региональных властей).

