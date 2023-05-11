Ввод Бирюлевской линии улучшит транспортную инфраструктуру для 700 тысяч москвичей

По ее словам, наиболее удобной новая ветка метро станет для жителей районов Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное, в том числе для москвичей из новых кварталов, среди которых — построенные по программе реновации. Отмечается, что после ввода в эксплуатацию Бирюлевская линия позволит разгрузить южные отрезки Замоскворецкой и Серпуховско-Тимирязевской линий.

Кроме того, ожидается, что благодаря запуску новых станций уменьшится нагрузка на наземный транспорт и снизится интенсивность движения автомобилей.

Длина проектируемых участков Бирюлевской линии составит около 16 километров, на них расположатся семь станций. Утвержденный в 2021 году проект первого участка включает в себя станции «ЗИЛ», «Остров Мечты» и «Кленовый бульвар». Общая протяженность новой ветки после окончания строительства составит порядка 22 километров.

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал старт подготовительных работ на Бирюлевской линии уже в 2023 году.

Ранее строители установили девять световых «турбин» на станции «Пыхтино» Солнцевской линии Московского метрополитена. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

