Ввод Бирюлевской линии улучшит транспортную инфраструктуру для 700 тысяч москвичей
Бирюлевская линия Московского метрополитена позволит улучшить транспортную доступность для 700 тысяч москвичей, живущих и работающих в районах Нагатинский Затон, Даниловский, Царицыно, Москворечье-Сабурово, Печатники, Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
По ее словам, наиболее удобной новая ветка метро станет для жителей районов Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное, в том числе для москвичей из новых кварталов, среди которых — построенные по программе реновации. Отмечается, что после ввода в эксплуатацию Бирюлевская линия позволит разгрузить южные отрезки Замоскворецкой и Серпуховско-Тимирязевской линий.
Кроме того, ожидается, что благодаря запуску новых станций уменьшится нагрузка на наземный транспорт и снизится интенсивность движения автомобилей.
Длина проектируемых участков Бирюлевской линии составит около 16 километров, на них расположатся семь станций. Утвержденный в 2021 году проект первого участка включает в себя станции «ЗИЛ», «Остров Мечты» и «Кленовый бульвар». Общая протяженность новой ветки после окончания строительства составит порядка 22 километров.
Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал старт подготовительных работ на Бирюлевской линии уже в 2023 году.
Ранее строители установили девять световых «турбин» на станции «Пыхтино» Солнцевской линии Московского метрополитена. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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