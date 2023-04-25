Возведение метромоста между станциями «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» вышло на финальную стадию
Метромост между станциями «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» участка продления Солнцевской линии метро практически построен. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Он отметил, что длина метромоста составит 460 метров. На сегодняшний день практически готова его кровля, почти завершена установка боковых ламелей. Для завершения работ осталось выполнить засыпку, подбивку щебнем и рихтовку путей.
По словам Бочкарева, до конца весны также планируется приступить к монтажу контактного рельса.
«На текущем этапе ведутся работы по прокладке электрических кабельных сетей, сетей связи, автоматики и телемеханики движения поездов, идет монтаж тоннельного водопровода», – сообщил заммэра.
Глава АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов пояснил, что метромост будет способствовать надежной и безопасной работе участка продления Солнцевской линии. Сооружение станет двенадцатым метромостом столицы и вторым по протяженности после Лужнецкого метромоста через Москву-реку, заявил он.
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