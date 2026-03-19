Тысячи ДТП: Почему запрет на продажу топлива не спасет детей от питбайков

Единственный способ сократить число ДТП с участием подростков – это ограничение ввоза питбайков и криминализация их продажи, заявил НСН Антон Шапарин.

Дети приезжают на заправки самообслуживания и наливают бензин, поэтому мера по ограничению продажи топлива не решит проблему с ДТП на питбайках, заявил НСН вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

В Московской области могут ввести запрет на продажу топлива несовершеннолетним — соответствующий законопроект подготовлен Мособлдумой. Также рассматривается вопрос об установлении ограничений на продажу мототехники. Эти меры нацелены на борьбу с авариями питбайков под управлением детей и подростков, пишут «Известия». Документ был подготовлен с учетом опыта Санкт-Петербурга, Татарстана, Чувашии, Приморского края, Вологодской, Кировской областей и ряда других регионов. Шапарин призвал вводить более жесткие меры.

«Проблема действительно острая, мы видим повсеместно детей на мотоциклах на дорогах общего пользования, они ездят где угодно без шлемов, без номеров. Они попадают в аварии, не зная правил дорожного движения, они не умеют нормально управлять транспортным средством. Мы видим это в статистике, у нас тысячи раненых детей-водителей, большинство из них – водители мототехники, десятки смертей каждый год. Мера по ограничению покупки топлива ничем не закончится, в ряде субъектов уже пробовали, дети приезжают на заправки самообслуживания и наливают бензин сколько угодно. Статистика в этих регионах лучше не стала. Эта мера - просто имитация», - объяснил он.

В связи с этим он отметил, что необходимо ограничить ввоз подобной техники и запретить продавать ее детям.

«Единственный способ исправления ситуации – это ограничение ввоза подобных мотоциклов, криминализация их продажи, привлечение к ответственности тех, кто продает питбайки детям. Есть штуки, которые продают как питбайки, а там двигатели по 250 кубических сантиметров. Такая техника должна использоваться исключительно взрослыми людьми, должна использоваться исключительно с номерами», - рассказал он.

Как заявил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, конфискация питбайков и введение именно уголовной ответственности за их продажу могут стать единственным способом остановить рост числа несовершеннолетних на такой технике на дорогах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Донат Сорокин
