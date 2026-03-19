Дети приезжают на заправки самообслуживания и наливают бензин, поэтому мера по ограничению продажи топлива не решит проблему с ДТП на питбайках, заявил НСН вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

В Московской области могут ввести запрет на продажу топлива несовершеннолетним — соответствующий законопроект подготовлен Мособлдумой. Также рассматривается вопрос об установлении ограничений на продажу мототехники. Эти меры нацелены на борьбу с авариями питбайков под управлением детей и подростков, пишут «Известия». Документ был подготовлен с учетом опыта Санкт-Петербурга, Татарстана, Чувашии, Приморского края, Вологодской, Кировской областей и ряда других регионов. Шапарин призвал вводить более жесткие меры.