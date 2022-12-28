Мишустин: В России создадут 16 военных центров при федеральных вузах

Данные центры появятся в государственных университетах 13 областей – Астраханской, Кировской, Амурской, Ижевской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Псковской, Сахалинской, Смоленской, Тюменской, Вологодской, Ярославской областях. Также они будут созданы при вузах в трех республиках: Мордовии, Чечне и Марий Эл.

Ранее вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев заявил, что по аналогии с Российским университетом спецназа в Гудермесе по всей стране могут создать центры подготовки бойцов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

