Мишустин: В России создадут 16 военных центров при федеральных вузах
Глава кабмина России Михаил Мишустин поручил создать 16 военных учебных центров при федеральных вузах, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на официальный портал правовой информации.
Данные центры появятся в государственных университетах 13 областей – Астраханской, Кировской, Амурской, Ижевской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Псковской, Сахалинской, Смоленской, Тюменской, Вологодской, Ярославской областях. Также они будут созданы при вузах в трех республиках: Мордовии, Чечне и Марий Эл.
Ранее вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев заявил, что по аналогии с Российским университетом спецназа в Гудермесе по всей стране могут создать центры подготовки бойцов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru