Минпросвещения: курс НВП в школах будет вводится по решению педагогов и родителей

Внеурочный курс начальной военной подготовки будет входить в учебный план школ по совместному решению родителей учеников и педагогов. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, выступая перед депутатами Государственной Думы, сообщает «Интерфакс».

По его словам, в случае несогласия родителей и учителей ввести этот курс, элементы НВП уже изучаются в рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности».

Минпросвещения ведет разработку курса по начальной военной подготовке

Кравцов пообещал, что курс будет подготовлен к началу 2023 года, после чего пройдет его апробация.

«Учебные заведения смогут воспользоваться им с нового учебного года», - добавил министр.

Ранее в Минобороны одобрили инициативу по введению военной подготовки в школах, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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