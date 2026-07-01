В Госдуме объяснили, почему были закрыты погранпереходы с рядом стран

Решение о закрытии погранпереходов с Финляндией, Эстонией и Латвией было принято в связи с поведением указанных стран. Об этом «Ленте.ру» заявил депутат Госдумы Александр Толмачев.

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Ранее сообщалось, что взаимодействие России с соседними странами — Финляндией, Эстонией и Латвией — с 1 июля изменилось. Нововведение коснулось российской границы с этими странами — там временно закрыли ряд погранпереходов.

«Русофобские заявления политиков, общая неблагонадежность соседей и враждебное поведение отдельных личностей заставляют Россию принять меры для защиты своих граждан и территорий от возможных провокаций со стороны прибалтов», — прокомментировал депутат.

Ранее Россия временно прекратила перемещение людей, транспорта, товаров и грузов на ряде железнодорожных пунктов пропуска на границе с Финляндией, Латвией и Эстонией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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